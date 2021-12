Brilon: Große Pläne mit Städtepartnern für das kommende Jahr

Brilon. So gelingt es der Partnerschaftsvereinigung für internationale Beziehungen in Brilon trotz Pandemie für Freude in Partnerstädten zu sorgen.

Zwei Jahre Pandemie sind auch für eine Partnerschaftsvereinigung eine Herausforderung. Schließlich leben gerade Städtepartnerschaften vom regelmäßigen persönlichen Austausch. Der war aber seitdem wegen diverser Lockdowns und weil jeder in seinem eigenen Kosmos lebte, nur bedingt möglich. Vor einem Jahr entschloss sich die Partnerschaftsvereinigung Brilon darum zu einem besonderen Schritt, verrät die Vorsitzende Gaby Rehm-Zillikens im Interview.

Frau Rehm-Zillikens, was war die besondere Aktion der Partnerschaftsvereinigung in diesem Jahr?

Gaby Rehm-Zillikens: Wir haben Anfang des Jahres 2021 nachträglich zu Weihnachten eine Weihnachts-Geldgeschenk-Aktion an die Partnerstädte organisiert. Ich hatte diese Idee, weil wir ja kaum Ausgaben im Coronajahr 2020 wegen ausgefallener Aktivitäten hatten. Einen Teil des dadurch ersparten Geldes haben wir gespendet für Projekte in den Partnerstädten. Wir wollten in schweren Zeiten ein bisschen Freude in den jeweiligen Städten bereiten.

Und Sie bekamen auch etwas zurück?

Von allen gab es ein herzliches Dankeschön, persönlich und in Form von teils bunt gestalteten Briefen der Schüler. Ganz besonders waren aber Zeitungsartikel, die uns aus Hesdin geschickt wurden. Sie zeigen, wie Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer die Bücher, Spiele sowie Landkarten in Händen halten, die sie von unserer kleinen Spende gekauft haben. Das hat uns so gefreut!

Wie haben Sie den Kontakt insgesamt gehalten?

Es gab zwei virtuelle Treffen zwischen Vertretern der Städte Brilon, Heusden-Zolder in Belgien und Hesdin in Frankreich, auch unter Beteiligung der Bürgermeister. Themen waren die besondere Situation in den Städten während der Pandemie und die Aktivitäten in den Partnerstädten. Allen war wichtig, die Beziehungen nicht abreißen zu lassen! Und wir haben ein großes Ziel vor Augen, das 50-jährige Jubiläum der Partnerschaft Brilons mit Heusden-Zolder nachzuholen und zu feiern. Der Termin steht schon fest: Es soll vom 28. bis zum 30. Oktober 2022 gefeiert werden. Die Vorbereitungen haben begonnen. Wir wollen mit allen Partnerstädten feiern und das Programm soll Kunst, Musik und Sport beinhalten. Mehr kann ich noch nicht verraten.

Wie erlebten die europäischen Freunde die Pandemie?

Die Franzosen etwa hatten insgesamt sehr große Einschränkungen, zum Beispiel noch mehr Kontaktbeschränkungen. Sie mussten gerade im ersten Lockdown selbst ausgestellte Formulare mit sich führen, warum sie sich gerade draußen aufhalten, dass sie zum Beispiel zum Arzt oder in den Supermarkt gingen. Sie durften sich am Strand nicht hinsetzen, nur spazieren gehen. Insgesamt lief vieles ähnlich wie hier ab, aber man merkte deutlich, dass es in Frankreich eine andere Machtkonzentration gibt, mehr beim Präsidenten, bei Macron eben zentralistischer.

Wie haben die französischen Freunde den Abschied Angela Merkels kommentiert?

Sie sind voll des Lobes über sie. Angela Merkel war in ihren Augen sehr reflektierend, europazugewandt, krisensouverän. Nur hätte sie mehr reagieren können auf Macrons Vorschläge zu mehr Europa. Das fanden unsere französischen Freunde sehr schade.

Wo läuft der Austausch insgesamt gut, wo nicht so flüssig?

Zur Partnerschaftsvereinigung Die Partnerschaftsvereinigung für internationale Beziehungen Brilon e.V. wurde 1965 gegründet und setzt sich dafür ein, die internationalen Kontakte der Stadt Brilon zu pflegen und zu erweitern. Trotz der Pandemie konnten 2021 einige Aktivitäten stattfinden: zum Hütten-Abend in der Hiebammen-Hütte kamen etwa 20 Mitglieder; in der Reihe CinéBrilon konnte erstmals im neuen Kino mit „Je suis Karl“ ein beeindruckender Film gezeigt werden, weitere sollen für Filmfreunde folgen. Zwar mussten die traditionellen Fahrten großer Gruppen in die jeweiligen Städte abgesagt werden, aber sechs Mitglieder fuhren im September nach Hesdin und wurden dort vom Bürgermeister Demoncheaux empfangen. Auch ein Judo-Turnier, das gemeinsam mit den Franzosen geplant war, musste auf 2022 verschoben werden.

Richtig gut und intensiv ist der Kontakt mit Hesdin. Wir hatten während der gesamten Pandemie mehrmals die Woche – zum Teil auch über Handy-Nachrichten - Kontakt zu unseren französischen Freunden und sie schrieben zum Beispiel, dass es eine Fotoausstellung dort im Rathaus gibt, von Fotografen aus Heusden-Zolder, Hesdin und Brilon. Es wurden unter anderem Bilder von Ludger Knoke gezeigt und wir planen, diese Ausstellung auch nach Brilon zu holen. Heusden-Zolder hat einen sehr netten Bürgermeister, mit dem wir regelmäßig in Telefonkontakt stehen. Aber leider ist der bisherige Vorsitzende der Partnerschaftsvereinigung weggezogen. Es müssen dringend ein Vorsitzender und ein Team her. Ich hoffe, dass hier auch das geplante Jubiläum einen Auftrieb bringt. Mit Thurso in Schottland läuft es gerade nicht gut, hier sind die Zuständigen auch schon im fortgeschrittenen Alter. Aber es steht eine Verbesserung an: Tobias Klaholz aus Brilon will den Austausch wiederbeleben und plant im nächsten Jahr ein 14-tägiges Treffen der schottischen Scouts in Deutschland, davon eine Woche in der Jugendherberge Brilon. Den Kontakt zu den deutschen Partnerstädten Herbolzheim und Buckow pflegt die Verwaltung der Stadt Brilon.

Hatte die Pandemie Einfluss auf den seit Jahrzehnten florierenden Schüleraustausch mit der Marienschule?

Auch der konnte wegen Corona nicht stattfinden. Allerdings trafen sich die Schüler zum Erfahrungsaustausch auf einem Internetportal.

Wie soll es zukünftig gelingen, Nachwuchs zu akquirieren?

Das ist und bleibt die Frage der Fragen. Der Schüleraustausch ist und bleibt eine feste Säule der Städtepartnerschaft und wir hoffen, dass er bald wieder stattfinden kann. Mit Maubeuge in Nordfrankreich hatte das Petrinum noch vor der Pandemie ganz frisch wieder ein Collège gefunden und erste Begegnungen unternommen. Ich hoffe, dass die sehr engagierten Französisch-Lehrer am Gymnasium den Austausch ausbauen können, sobald dies wieder möglich ist. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und werden auch in schwierigen Situationen Wege finden, die Freundschaft zu unseren Partnerstädten zu erhalten und zu intensivieren. Für das kommende Jahr ist auf alle Fälle auch ein Besuch in Hesdin angesagt. Wenn es die Situation zulässt, können wir zum Beispiel eine Bürgerfahrt planen, das heißt, sie steht nicht nur Mitgliedern offen.

