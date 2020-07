Brilon: Großeinsatz für die Feuerwehr in der Strackestraße

Brilon. Großeinsatz der Feuerwehr in der Briloner Innenstadt. Einsatzkräfte machen sich auf den Weg in die Strackestraße. Das sind die Hintergründe.

Die Einsatzmeldung „Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr“ erreichte am Montagnachmittag die Feuerwehreinheiten aus Brilon. Gegen 17 Uhr wurde der Löschzug Brilon in die Strackestraße alarmiert. Aufgrund der hohen Alarmstufe machte sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen auf den Weg in die Innenstadt.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Rauch zieht aus Ofen nicht ab

Vor Ort stellte sich heraus dass in dem Wohn- und Geschäftshaus, in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ein Ofen angefeuert worden war. Der Rauch zog allerdings nicht ordnungsgemäß durch den Kamin ab und wurde zurück in die Wohnung und darunter liegende Geschosse gedrückt.

Ein Schornsteinfeger wurde hinzugezogen und der Kamin von außen über die Drehleiter kontrolliert. Das Gros der Einsatzkräfte konnte wieder abrücken. Da auch bei der weiteren Untersuchung keine Brandherde festgestellt werden konnte, waren die Arbeiten für die restlichen 11 Feuerwehrmänner nach einer guten halben Stunde beendet.

Niemand wurde verletzt und es entstand auch kein Gebäudeschaden.