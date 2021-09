Brilon: Hakenkreuze in Bäume geritzt und Hochsitz angesägt

Korbach/Brilon. Vandalismus im Wald bei Brilon: Täter ritzen Hakenkreuze in Bäume, fällen Bäume und beschädigten einen Hochsitz. Die Polizei über die Tat:

Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro richteten Unbekannte in einem Wald zwischen den Diemelsee-Stormbruch und Brilon-Bontkirchen an. Das berichte die Polizei in Korbach.

Der oder die unbekannten Täter sägten mit einer Motorsäge zwei Bäume um. Ein in der Nähe befindlicher Hochsitz wurde ebenfalls beschädigt, auch hier nutzten die Täter offensichtlich eine Motorsäge und durchtrennten einige Sprossen und Balken. Außerdem ritzten die Unbekannten in mindesten zwei Bäume Hakenkreuze ein.

Tatzeitraum nur grob einzugrenzen

Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag, 24. September, und Dienstag, 28. September.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer im angegebenem Zeitraum verdächtige Person beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Tel. 05631-971-0 bei der Kriminalpolizei Korbach.

