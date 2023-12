Brilon: Hauptverteiler von Deutscher Glasfaser installiert

Kurz nach dem Start des Glasfaserausbaus, hat Deutsche Glasfaser am Dienstag, 12. Dezember die ersten Glasfaserhauptverteiler in Brilon und Meschede aufgestellt.

Der Glasfaserausbau in Brilon und Meschede nimmt Fahrt auf: Kurz nach dem Start des Glasfaserausbaus, hat Deutsche Glasfaser jetzt die ersten Glasfaserhauptverteiler in Brilon und Meschede aufgestellt. Hier laufen alle Glasfaseranschlüsse der jeweiligen Orte zusammen. Mit dem angelaufenen Ausbau stellt Deutsche Glasfaser gemeinsam mit den Stadtverwaltungen von Brilon und Meschede die Weichen für eine digitale Versorgung.

Die ersten drei Glasfaserhauptverteiler wurden am 12. Dezember gegenüber der Wülfter Straße 2 (Brilon Wülfte), in der Laurentiusstraße 51 (Brilon Rösenbeck) und im Hammerweg 51 (Brilon-Wald) aufgestellt, teilt das Unternehmen mit. Ebenfalls am Dienstag wurde in Meschede der erste Glasfaserhauptverteiler am Nierbach 25 aufgestellt.

„Wir freuen uns, dass mit den ersten Glasfaserhauptverteilern nun sichtbar wird, dass der Glasfaserausbau schnell und kontinuierlich vorangeht“, so Eva Thiery, Projektmanagerin von Deutsche Glasfaser. „Die Verteiler ist das Herzstück des Glasfasernetzes und eine wichtige Voraussetzung, dass die Bürgerinnen und Bürger von Brilon und Meschede bald von einer zukunftssicheren Breitbandversorgung profitieren können.“

Infoveranstaltung für Bürger in Brilon

Auch während der Bauphase können interessierte Bürgerinnen und Bürger noch Verträge zu Sonderkonditionen abschließen. Informationen erhalten Interessierte persönlich in den Servicepunkt von Deutsche Glasfaser, telefonisch unter 02861 - 890 600 oder online unter www.deutsche-glasfaser.de.

Zudem wird am 10. Januar 2024 ein weiterer Informationsabend für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Brilon stattfinden. Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr im Kolpinghaus / Bürgerzentrum Brilon (Propst-Meyer-Str. 7, 59929 Brilon).

Fragen zum Bau beantwortet zudem die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

