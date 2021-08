Brilon: Hausarzt Dr. Bäuerlein sucht Nachfolger für Praxis

Dr. Bäuerlein und Praxisteam in Brilon: Nachfolge gesucht.

Brilon. Dr. Bäuerlein aus Brilon sucht eine Nachfolge für seine Praxis in der Keffelker Straße. Er kann sich auch vorstellen die Praxis erst zu erweitern

Dr. Hans-Günter Bäuerlein fühlt sich in seiner Wahlheimat Brilon sichtlich wohl und möchte hier auch seinen Ruhestand verbringen. Die Entscheidung, von Hagen nach Brilon zu ziehen, fiel ihm damals nicht schwer. Damit erfüllte er sich nämlich einen langersehnten Traum: als Hausarzt auf dem Land zu praktizieren.

Praxis in Brilon größter Wunsch

Seinen Mitmenschen aufzuzeigen, wie man gesund alt wird, macht ihm an seinem Beruf am meisten Spaß. Seit mehr als 30 Jahren ist er nun Hausarzt mit Leib und Seele und wünscht sich für seine persönliche Zukunft Gesundheit. Bezogen auf die erfolgreich geführte Hausarztpraxis an der Keffelker Straße ist sein größter Wunsch, dass seine Patienten und Patientinnen auch weiterhin gut versorgt sind und sein gut eingespieltes Team, bestehend aus vier Arzthelferinnen, einen sicheren Arbeitsplatz und einen netten Chef haben werden.

Damit diese Wünsche in Erfüllung gehen, bemüht sich Dr. Hans-Günter Bäuerlein nun aktiv mit Unterstützung der Stadt um einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Dabei ist er bezüglich der Dienstzeit und des Ausbildungsgrades ganz offen. Er kann sich durchaus vorstellen, noch einen Weiterbildungsassistenten zu beschäftigen oder einen Arzt oder eine Ärztin zunächst in Anstellung aufzunehmen. „Ich habe genügend Raum und Patienten und Patientinnen für zwei Ärzte und Ärztinnen“, führt Dr. Bäuerlein aus und lacht dabei.

Projekt „Komm aufs Land.Arzt“

Dieses Engagement weiß Bürgermeister Dr. Christof Bartsch sehr zu schätzen: „Die medizinische Grundversorgung in unserer lebenswerten Stadt soll mindestens so gut erhalten bleiben und im besten Fall sich noch verbessern. Aus dem Grund halte ich es für außerordentlich wichtig, dass sich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte rechtzeitig um Nachfolger bemühen. Die Stadt unterstützt dabei gerne im Rahmen des Projektes ,Komm aufs Land.Arzt’. In diesem Projekt wurden zum Beispiel der Weiterbildungsverbund gegründet und weitere Kommunikationsmaßnahmen eingeleitet. Nur gemeinsam und auf vielen Wegen können wir es schaffen, die Daseinsversorgung sicherzustellen.“

Auf die Frage, ob Herr Dr. Bäuerlein noch etwas sagen möchte, antwortet er ad hoc: „Ja! In der Gesellschaft und Politik müssen vermehrt wieder die Familie und die Religion im Vordergrund stehen, damit die gesunde Lebensführung weiter vermittelt wird und die Lebensentfaltung optimiert wird.“

Interessenten können sich bei der Ansprechpartnerin für Ärzte/Ärztinnen und das Projekt „Komm aufs Land.Arzt“ in Brilon, Elena Albracht, melden: 02961/794102 oder e.albracht@brilon.de.

