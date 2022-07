Brilon: Hier werden Spuren nach Sexualverbrechen gesichert

Brilon. Im HSK gibt es zwei Anlaufstellen, um anonym Spuren nach Sexualstraftaten zu sichern. Eine sofortige Anzeige ist nicht nötig. Hier wird geholfen:

Die Anonyme Spurensicherung bietet die Möglichkeit, Spuren einer Sexualstraftat sichern zu lassen ohne sofort eine Anzeige zu erstatten. Somit haben Betroffene Zeit gewonnen, um zu entscheiden, ob sie die Tat zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen wollen.

Die Möglichkeit der anonymen Spurensicherung (ASS) nach Sexualstraftaten gibt es im Hochsauerlandkreis seit 2015. Diese wird in den gynäkologischen Abteilungen der Krankenhäuser Karolinen- Hospital Arnsberg-Hüsten und im städtischen Krankenhaus Maria- Hilf Brilon angeboten. Die Spuren werden rechtswirksam dokumentiert und gesichert. Das heißt, sie können in einem späteren Strafverfahren als Beweis verwendet werden. Die Spuren werden anonymisiert und in einem rechtsmedizinischen Institut aufbewahrt. Die Anonyme Spurensicherung ist kostenlos. Ebenfalls gibt es in den gynäkologischen Abteilungen der beiden Krankenhäuser medizinische Soforthilfe nach sexueller Gewalt.

Zusätzlich unterstützen die Frauenberatungsstellen in Arnsberg und Meschede alle Frauen und Mädchen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Dort können sich Betroffene beraten lassen und über Erfahrungen und Ängste sprechen. Die Beratungsstellen bieten alltagsorientierte Hilfen zur Stärkung der eigenen Wahrnehmung und Sicherheit an.

