Brilon: Huber-Taler – Sonderaktion für Kinder und Erwachsene

Brilon. Die Stadt Brilon legt eine Sonderaktion zum Verkauf des Hubertustaler an. Es gibt für jedes Kind Eis. Wann es losgeht und was es noch gibt:

Mit einer besonderen Aktion wird der Verkauf von Huber-Talern am Samstag, 29. Mai, in Brilon unterstützt: Der Verkauf findet abermals von 9 bis 13 Uhr auf der Rathaustreppe statt. Jedes Kind, das zum Kauf von Huber-Talern mitkommt, bekommt – solange der Vorrat reicht – vom Bürgermeister ein Eis. Außerdem erhalten am Samstag Erwerber des 111., 222. und 333. Huber-Talers einen Kinogutschein dazu. „Früh aufstehen lohnt sich morgen also – nicht nur deswegen, denn auch das Wetter wird morgen endlich so, wie es der Mai erwarten lässt“, so die Stadt in einer Mitteilung.

Darum geht es bei dem Gutschein-Programm

Zur vorübergehenden Unterstützung der Briloner Betriebe, die unter den Folgen von Corona-Krise und Lockdown leiden, ging am 1. Mai in Brilon das Gutschein-Programm „Briloner Hubertaler“ an den Start. Für 20 Euro können Gutscheine im Wert von 25 Euro erworben werden, die bei teilnehmenden Briloner Betrieben einlösbar sind. 20 Euro bezahlen – Ware im Wert von 25 Euro erhalten: Der Unterschied von 5 Euro je Gutschein stellt insoweit einen Rabatt von 20 Prozent dar.

Die Gutscheine werden von der Stadt Brilon vorrangig über die Online-Bestellung herausgegeben. Ab vier Gutscheinen erfolgt ein Postversand; auf Wunsch ist eine Abholung möglich. Bei bis zu drei Gutscheinen ist nur die Abholung möglich – und zwar vor dem Rathaus während des Wochenmarkts ab dem 8. Mai, zunächst drei Mal jeweils samstags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr. Es gibt auch ein Verkaufsangebot vor dem Rathaus während des Wochenmarkts zu dieser Zeit. Bei fehlendem Internetzugang ist eine telefonische Bestellung unter 02961/ 794113 möglich (Ansprechpartnerin: Frau Vössing).

