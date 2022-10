Brilon: Impressionen vom Sauerland-Hop auf dem Marktplatz

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Die Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ in Brilon zeigten, wie viel Lust das Tanzen machen kann.

Sauerland-Hop- 100 Tänzer auf dem Marktplatz in Brilon

Brilon. Das Projekt Sauerland-Hop war ein voller Erfolg. Zum Abschluss tanzten hundert Menschen auf dem Markt in Brilon. Impressionen und Bilder:

„Der Briloner Marktplatz tanzt und das spiegelt wieder, was wir hier drei Tage lang gemacht haben“, freute sich Frauke Brauer (Brilon Kultour BWT) bei den Abschlussvorführungen des Sauerlandhop-Projekts „Tanz (in der) Fläche“ am Sonntag auf dem Marktplatz. „Hinter uns liegt ein Festival-Tanzwochenende und es war phantastisch.“ Sogar fünf Profitrainer der „Dance Collective Kalabalindy“ aus Schweden waren gekommen. Die Creme de la Creme und weltweit unterwegs.

Lesen Sie auch: Blackout: Diesen Notvorrat sollten Sie immer zu Hause haben

Die „Dance Collective Kalabalindy“ bot vier Einheiten Solo-Jazz und Lindy Hop vom Feinsten an. „Über 100 Teilnehmer aus Schweden, Holland, Hamburg, Lübeck, Kiel, München, Mainz und vielen anderen deutschen Städten hatten sich für die verschiedenen Niveaustufen der Solo-Jazz Workshops angemeldet, weil wir richtig gute Coaches verpflichtet haben. Viele waren zu ersten Mal hier und waren begeistert von Brilon“, freute sich Frauke Brauer.

Inklusiver Tanzkurs vom Profi-Tanztrainer

„Ein Megastress für die fünf Trainer, Samstag den ganzen Tag unterrichtet, abends Show und Sonntag wieder Unterricht“, meinte Davina Wundling (Tanzwerkstatt Olsberg), die den Kontakt zu den Profis hergestellt hatte. „Sie vermitteln sehr viel Bezug zur Musik und viele Improvisationsmöglichkeiten. Es sprüht förmlich.“ Für Workshops Hip-Hop for Kids war der Showerfahrene “Sebi“ aus Berlin gekommen und der renommierte Dancecoach „Radig“, der mit seinen Dance Crews „Next GeneRa“ und „Hous of Ra“ gerade mächtig Preise abräumt, für Hip Hop und Dance-Hall für Jugendliche.

Unter professioneller Anleitung des Tanzhauses Bonn wurde am Sonntag ein inklusiver Tanzkurs vom Profi-Tanztrainer Sandor Krönert durchgeführt. Knapp 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter zwölf ukrainische Jugendliche sowie Teilnehmer der „Special Olympics) nutzten das niedrigschwellige Angebot und hatten sichtlich Spaß am Tanzen im Dance-Jam Stil.Tanzen überschreitet Grenzen, das merkte man an der Begeisterungsfähigkeit der Gruppe.

Lesen Sie auch:Fast 200 Kinder bei Heckmann: Bilder und Impressionen

Zu den acht Workshops: Lindy Hop (Paartanz zu Swing Musik), Solo Jazz, Hip Hop, Streetdance, Dancehall, etc. kamen rund 150 Teilnehmer, davon zehn Kinder. Spaß machte die „Dance Party for Kids“ und „Danceparty ab 16“. Total gut besucht war die Tanzveranstaltung „Brilon swingt“ Samstagabend im Kolpinghaus. Dance Collective Kalabalindy und Jazz Fazz Big Band, Tanzshow und Tanzen mit Livemusik sorgten für eine rauschende Swingnacht und dafür, „dass die Tanzfläche von der ersten Minute an gefüllt war“, so Frauke Brauer.

Abschieds-Tanzpräsentationen auf dem Marktplatz

Auch für die Abschieds-Tanzpräsentationen auf dem Marktplatz am Sonntag gab es ganz viel Applaus der Zuschauer. Da waren die Schweden schon auf dem Weg zu ihrem Flieger. Zuerst zeigte der inklusive Tanzkurs mit Profi-Trainer Sandor Krönert, wieviel Spaß Tanzen und Bewegung bringt. Danach sorgten die Anfänger und Fortgeschrittenen-Gruppen des Solo Jazz und Linda Hop mit coolen Moves und Choreos für Begeisterung und viele Zuschauer tanzten anchließend gerne mit. Mit Tea Dance und Gelegenheit zum Mitzumachen für Jeden klang das Festival in Oli’s Bistro aus. Das Tanzfestival sollte mehr Tanz ins Sauerland bringen und das ist mehr als gelungen. „Es war ein ganz besonderes Wochenende hier in Brilon, mit einer ganz besonderen Atmosphäre und viel Tanz“, konnte Frauke Brauer ein positives Fazit ziehen, Viele Leute kamen zum erste Mal nach Brilon und waren begeistert.“ 2023 kommt der Sauerlandhop nach Olsberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon