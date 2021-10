Veranstaltung Brilon: Interesse am Volksbank-Firmenlauf in Petersborn groß

Petersborn-Gudenhagen/Brilon. Obwohl der Volksbank Firmenlauf coronabedingt nach Petersborn verlegt werden muss, gehen mehr als 700 Kinder, Walker sowie Läufer an den Start.

„Ladenbau Körling“ aus Bigge heißt erneut der strahlende Gewinner des Wanderpokals der Stadt Brilon beim 11. Volksbank Firmenlauf, der am Samstag erstmals auf einem fünf Kilometer langen Rundkurs in Petersborn-Gudenhagen ausgetragen wurde. In einem weiteren spannenden Rennen war zuvor der Sieg in der Firmenstaffel an die Firma Oventrop (Olsberg/Brilon) gegangen, die auch insgesamt die meisten Medaillen einheimste.

Normalerweise findet der Firmenlauf zum Auftakt des Altstadtfestes statt, das auch in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste. Und da Alternativen gefragt waren, fanden die Rennen in und rund um Petersborn-Gudenhagen statt. Allerdings spielte die Verlegung der Wettbewerbe bei den Teilnehmern keine Rolle und Interesse nach wie vor groß ist.

Insgesamt gingen mehr als 700 Bambinis und Schulkinder, Walker, Nordic-Walker sowie Läuferinnen und Läufer an den Start. Man konnte es kaum erwarten, endlich mal wieder in gewohnter Atmosphäre an den Start zu gehen. Und das auch noch im Grünen, wobei allerdings bezweifelt werden muss, ob die Damen und Herren beim Firmen- und auch bei Staffellauf einen Blick für die Schönheit der Natur gehabt haben. Schließlich ging es um einiges.

Strecke exakt vermessen

Während bei den bisherigen zehn Rennen in der Briloner Altstadt die Strecke immer über Asphalt und Kopfsteinpflaster führte, ging es vom Start am Petersborner Wasserbehälter über Stock und Stein sofort in die Natur. Dass es unterwegs ein wenig matschig war, ein kleiner Graben oder eine Pfütze übersprungen werden musste, wurde gern in Kauf genommen, so Markus Knoche, Mitarbeiter der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, Ohnehin kannten viele Läuferinnen und Läuter die nach DLV-Richtlinien extra neue vermessene Strecke, da sie hier oben ihr Jogging-Programm absolvieren.

Wie schon in den Jahren zuvor ließ sich Ladenbau Körling die Teamwertung im Volksbank Firmenlauf über 5000 Meter nicht nehmen. Auf den zweiten Platz kamen die Briloner Möbelwerke vor der Firma Oventrop. Einmal mehr sicherte sich hoch überlegen Philipp Henseleit von „Körlings“ erneut die Einzelwertung, während der Damenpokal an Anja Bärenfänger von Oventrops ging.

An der Firma aus dem Strunzertal und dem Briloner Gewerbegebiet führte beim Firmen-Staffellauf „powered by Egger“ über 4 mal 1250 Meter allerdings kein Weg vorbei, ihre Viererstaffeln holten sich nicht nur den Sieg sondern auch Platz 3 und 4 und überließen Hoppecke Batterien lediglich Platz zwei auf dem Treppchen.

In diesem Jahr auch Nordic Walking bei Firmenlauf. Foto: Joachim Aue

Nach dem Startschuss zum Firmenlauf fand erstmals ein Nordic-Walking- und ein Walking-Wettbewerb über eine Streckenlänge von 5000 Meter statt, bei dem die besondere Regeln dieser Breitensportart zu beachten waren.

Begeisterung pur schon am Morgen bei 400 Bambinis und Kindern, die je nach Altersklasse auf eine Strecke von 400 Meter oder 1000 Meter gingen und anschließend hocherfreut eine „Finisher-Medaille“ mit nach Hause nehmen durften. Da auch das Wetter auf den Höhen von Petersborn über weite Teile einigermaßen mitspielte, war der Firmenlauf alles in allem eine runde Sache und mehr als nur eine Notlösung. Lediglich die vielen Zuschauer, die sonst lautstark den Straßenrand in der Briloner Altstadt säumen, wurden von den Aktiven ein wenig vermisst.

