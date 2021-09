Brilon: Jazz-Nacht im Schulzentrum mit zwei Stars der Szene

Brilon. Saxofonistin Stephanie Lottermoser und Trompeter Nils Wülker präsentieren ihre Werke in Brilon bei der Jazz-Nacht. 250 Tickets werden verkauft.

Am 9. Oktober gibt es in Brilon ein großartiges Kulturhighlight mit der 26. Jazz-Nacht mit der hochkarätigen Saxofonistin, Sängerin und Komponistin Stephanie Lottermoser Band und dem charismatischen Trompeter und Songscheiber Nils Wülker Band mit seinem 2020 bei Warner Brothers erschienen Werk „Go“. Dann wird die Aula des Schulzentrum an der Briloner Jakobuslinde wieder zum Jazzclub.

„Wir sind geübt darin Veranstaltungen unter Pandemie-Bedingungen durchzuführen“, erinnerte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch an das 25. Jazz-Nacht Jubiläum im Vorjahr. „Man sieht an den Musikerinnen und Musikern, welche Qualität sie hat. Ich finde es toll, dass die Jazz-Nacht wieder stattfindet. Die Inzidenzen gehen zurück und wir hoffen, dass die Bewegung stabil bleibt. Wie toll die Menschen es finden, wieder Kultur und das Leben feiern zu können, das haben wir am Wochenende gesehen“, so der Bürgermeister. „Ich freue mich darauf.“

Musikerin Stephanie Lottermoser: Mischung aus Jazz und Soul

Was die Besucher da erwartet, erklärte Thomas Mester (Kulturleiter BWT). „Wir werden auch in diesem Jahr die Veranstaltung mit circa 250 Besuchern noch einmal etwas klein halten.

Stephanie Lottermoser kommt zur Jazz-Nacht nach Brilon. Foto: Veranstalte

Als die Pandemie 2020 losging, haben wir gemerkt, wie schwierig es ist, Künstler aus dem Ausland zu verpflichten. Wir haben auch in Deutschland erstklassige Musikerinnen und Musiker.“ Die 26. JazzNacht startet mit der Musikerin Stephanie Lottermoser und ihrem neuen Album „Hamburg“, fulminanter Nachfolger von „This Time“. Im Jazz und der improvisierten Musik waren rurale und urbane Destinationen schon immer inspirierende Impulsgeber, die kreative Kräfte befeuerten. „In der Coronazeit, als nichts stattfinden konnte, war sie unwahrscheinlich präsent in den sozialen Medien“, so Thomas Mester. „Sie lebt mittlerweile in Hamburg und hat dort ihre neue CD promoted.“ In einer Mischung aus Jazz und Soul schaut sie in Hamburg nicht nur auf die Stadt selbst, sondern lässt den Blick auch tief ins Land schweifen. „Sie wurde sofort eingeladen zu großen Festivals. Ihre Band aus erstklassigen Musiker ist in Deutschland die Crème de la Crème und wir freuen uns sehr darauf, dass sie die 26. JazzNacht eröffnet.“

Mit ihrer Working-Band: Gitarrist Lars Cölln, Schlagzeuger Felix Lehrmann, Bassist Thomas Stieger und Keyboarder Till Sahm, die alle schon mit fantastischen, internationalen Musikgrößen gespielt haben und Hamburg dürfte sich Stephanie Lottermoser jetzt in die Premiumklasse der nationalen Acts gespielt haben.

Charismatischer Trompeter und Songschreiber Nils Wülker

Verpflichtet wurde auch der charismatische Trompeter und Songschreiber Nils Wülker Band, der 2019 schon einmal in Brilon auftrat. Er wurde 2019 zum vierten Mal mit dem German Jazz Award in Gold dekoriert.

Nils Wüker kommt zur Jazz-Nacht nach Brilon Foto: David Koenigsmann

Mit seiner Album-Trilogie entführt er im Teil “UP“ in den Pop, dem Nachfolger zum HipHop. Sein drittes Werk „GO“ erschien 2020 bei Warner Music und wird im November 2021 seine Bühnen-Feuertaufe bei einer Deutschlandtournee begehen. Der Titel „GO“ bedeutet „Gehen“ oder „Los“ und ist maßgeschneidert auf diesen Musiker: immer in Bewegung, der Kopf sprüht vor musikalischen Ideen. Der gerade zum ersten Mal Vater geworden ist und nahezu parallel sein spannendestes Album schreibt, produziert und aufnimmt. Babybetreuung tagsüber, Albumproduktion nachts....Alles auf Go. Sein 10. Studioalbum „GO“ wurde produziert mit Ralf Christian Mayer, bekannt von Arbeiten mit Clueso und Fanta 4. Und komplett selbst komponiert. Es besticht mit einigen seiner bislang schönsten und emotionalsten Songs und dem dynamischsten Trompetenspiel. Die 10 Stücke zeigen die bisher extremste und energischste Seite des vielfach gekrönten Musikers. Eingespielt von seiner beliebten Live-Band und dem Wiener Keyboarder Albin Janoska, dem Sound-Exporten hinter SOHN und dem amerikanischen Trompeter Theo Croker.

Das neue Album „GO“ baut auf der bisherigen Karriere des Nils Wülker auf: neun vielfach preisgekrönte Studio- und eineinhalb Live-Produktionen, der Arbeit mit Musikern wie Craig Armstrong, Jill Scott, Omara Portundo und vielen weiteren. Immer in Bewegung präsentiert der frischgebackene Vater seinen musikalischen Kosmos auch in seiner Radiosendung „Offbeat“, ist passionierter Bergsteiger und Fachübungsleiter für Hochtouren beim Deutschen Alpenverein. Aufwärts und voran - GO.

„Wir sind absolut stolz, Beide hier in der 26. JazzNacht begrüßen zu dürfen und so ein großartiges Programm in Brilon zu präsentieren. „Worauf wir diesmal verzichten, ist das Essen. Das ist uns noch zu heikel, zu nah. Aber es gibt natürlich ein Catering für Getränke.

Die wichtigsten Fakten zur Jazz-Nacht

• Die Schulaula bietet Platz für über 500 Gäste. Pandemie-bedingt werden etwa 250 Personen Einlass finden.

• Es gelten die 3G-Regeln. Es wird am Eingang kontrolliert.

• Einlass: ab 18:30 Uhr. Beginn: 20 Uhr

• Karten sind zum Preis von 27 Euro (inkl. VKK-Gebühren) erhältlich. Bei der BWT Brilon (Derkere Str. 10). Online unter www.ticket-regional.de (zzgl. Systemgebühr). Abendkasse: 30 Euro.

