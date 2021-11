Unbekannte Täter haben Kabel beim Neubau der Sportanlage in Brilon entwendet.

Diebstahl Brilon: Kabel an Jakobuslinde gestohlen – Es waren Fachleute

Brilon. An der Jakobuslinde in Brilon wird derzeit eine neue Sportanlage gebaut. Jetzt wurden von der Baustelle wichtige Kabel entwendet. So war die Tat:

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 29. Oktober, 14 Uhr bis Montag, 2. November, Kabel beim Neubau der Sportanlage in Brilon entwendet.

Fachmännisch getrennt und gestohlen

Alle Kabel, die an der Hauptverteilung zur Einbindung in die Schaltschränke vorgelegt wurden, sind fachmännisch getrennt und gestohlen worden. Zusätzlich wurden auch die 90 Meter Kabel für den Anschluss der Sportanlage an das öffentliche Netz gestohlen. Die Kabeltrommel lagerte auf einem Container. Das Kabel wurde abgerollt und gestohlen.

Der Diebstahl wurde zur Anzeige gebracht. Sollte jemand den Tathergang beobachtet haben, wird gebeten, dies bei der Polizei oder bei der Stadt Brilon zu melden.

