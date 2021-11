Brilon: Kantorei plant Feier zum 101. Geburtstag

Singende Frauen an Kerstings Hütte am Aspe nahe Lagerplatz der Schnade 1934.

Brilon. 2020 hätte die Kantorei St. Petrus und Andreas ihr Jubiläum gefeiert. Das musste ausfallen. Diese Besonderheiten gibts nun zum 101. Geburtstag:

Das 100. Jubiläum der „Kantorei an St. Petrus und Andreas Brilon“ fiel zur großen Enttäuschung der Chormitglieder im Vorjahr der Pandemie zum Opfer. Die Feier soll aber nicht komplett ausfallen, sondern wird nun zum 101-jährigen Geburtstag am 21. November mit einem großen Festtag nachgeholt.

Lesen Sie auch:Brilon: Stapelweise Bewerbungen für neue Kita in Kernstadt

Ausstellung im Museum Haus Hövener

Die Kantorei wird den Festgottesdienst um 10 Uhr in der Propsteikirche musikalisch gestalten. Die Gottesdienstbesucher können sich auf Chorwerke freuen, wie zum Beispiel Mozarts Orgelsolomesse „Missa in C“. Daraus singt der Chor das Kyrie, das Gloria und das Sanctus. Zu hören sein wird auch „Dank sei Dir, Herr“ von Händel. Anschließend gibt es ein gemeinsames Jubiläumsessen im Hotel zur Post. Wie einst beim Cacilienfest, dem Patronatsfest, bei dem es nach dem Gottesdienst immer in ein Briloner Lokal ging.

Um 15 Uhr wird dann zur Eröffnung einer Ausstellung „100 Jahre Kantorei“ im Museum Haus Hövener eingeladen. Mit dabei sind Museumsleiter Carsten Schlömer, Monsignore Bernhard Schröder, der Vorsitzende des Diözesan-Cäcilienverbands, Propst Dr. Reinhard Richter, Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch, alle Mitglieder der Kantorei mit Dirigentin Melanie Howard-Friedland und Mitarbeiterinnen des Stadtmuseums. Mit alten Fotos und Artikeln, Dokumenten, Plakaten und Gegenständen wird in mehreren Räumen des Museums die Chorgeschichte von 1920 bis 2020 anschaulich dargestellt. In aufwändiger ehrenamtlicher Arbeit hatte Arnold Berns, der Notenwart der Kantorei, 100 Jahre Chorgeschichte ein Jahr lang mithilfe von alten Ordnern aufgearbeitet. Diese Ausstellung ist für Bürgerinnen und Bürger bis Februar geöffnet.

„Die Sängerinnen und Sänger des im Herbst 1920 von über 40 Frauen und Männern als „Pfarr-Cacilienchor“ gegründeten Kirchenchores wirken und wirkten nicht nur bei kirchlichen Festen wie Gottesdiensten mit“, erläuterte Arnold Berns. „1980 wurde der Chorname geändert in Kantorei an St. Petrus und Andreas zu Brilon“. Die Kantorei erfreute die Menschen auch bei Kerzenkonzerten in der Nikolaikirche, Weihnachtskonzerten, Oratorien und vielen Auftritten im Krankenhaus und Seniorenheimen. Darüber hinaus stellten sie bei zahlreichen Konzertreisen und Auftritten anderen Städten und Ländern, Brilon als musikalische Stadt vor. „Während in den Anfangsjahren die Ziele des Kirchenchores in der Verbesserung des Gemeindegesanges und Mitgestaltung der Gottesdienste bei den Hochfesten des Kirchenjahres lagen, werden heute neben klassischen Chorwerken auch moderne Musikstücke von Komponisten wie Karl Jenkins, John Rutter, Enno Morricone oder Leonard Cohen dargeboten“, erklärt Arnold Berns.

Sehr wichtig für den Zusammenhalt des Chores waren und sind die sozialen Aspekte und das harmonische Miteinander. Die Ausstellung zeigt gemeinsame Momente wie zum Beispiel die Romfahrt 1990 oder die Frankreichfahrt 2005.

Lesen Sie auch:Wieder Impfstellen: So setzt der HSK den neuen NRW-Erlass um

Gründung des Kinderchors

2012 wurde Dr. Reinhard Richter Propst der Propsteigemeinde und Leiter des Pastoralverbundes Brilon. Diese Zeit war geprägt von der Suche nach einem Dirigenten. Vorübergehend übernahm Organist Ulrich Schauerte aus Schmallenberg-Wormbach die Probenarbeit, gefolgt von Sigmar Paschkewitz bis 2011. Einige Monate ruhten die Proben, bis 2012 der Kirchenmusiker und Gymnasiallehrer i.R. Wolfgang Richartz aus Alme bis zum Herbst 2013 die Kantorei leitete. Mit Unterstützung des Propstes gelang es dann, Volker Merschmann als neuen Dirigenten zu gewinnen. Mit seiner Hilfe wurde im November ein Kinder- und Jugendchor gegründet. Im gleichen Jahr führte die Kantorei in der Nikolaikirche und der Marktkirche zu Paderborn vorweihnachtliche Konzerte auf. 2014 gab es wieder Benefizkonzerte in beiden Kirchen und bei vielen öffentlichen Auftritten war nun der Kinderchor dabei. Dieser feierte Erfolge mit dem Kindermusical „Lisas Weihnachtsfreude“ 2014 und „Der kleine Tag“ von Rolf Zukowski 2015. Außerdem wurde die Mitgestaltung der Kommunionfeiern wurde eingeführt. „Es war eine sehr schöne Zeit, als wir einen Kinderchor hatten“, erinnert sich Arnold Berns. „Er bestand etwa 10 Jahre, ging aber durch die Wirren mit den Dirigenten leider wieder ein.“

Im Dezember 2015 übernahm Melanie Howard-Friedland das Dirigat. Sie fachte schnell die Freude am Gesang wieder an. Es gab bald Konzerte in der Keffelker Kapelle, der evangelischen Stadtkirche, im Krankenhaus und Seniorenresidenzen sowie das Kerzenkonzert im November 2017. Die musikalischen Highlights erfüllten die 32 Kantoreimitglieder mit neuer Motivation. Ausflüge mit Auftritte in Beverungen und Hardehausen stärkten den Zusammenhalt. Dann kam die unerwartete Zwangspause durch die Corona-Pandemie. Im Juni 2021 wurden die Proben wieder aufgenommen und im September konnte der Chor beim Erntedankgottesdienst singen.

Heute hat die Kantorei 30 aktive Sängerinnen und Sänger zwischen 30 und über 80 Jahren. Stolz ist die Kantorei heute vor allem auf zwei Mitglieder, die längst zum „Inventar“ des Chores gehören. Der weit über 80-jährige Herbert Hötte ist seit mehr als 50 Jahren Mitglied und noch immer ein starker aktiver Sänger. Eine ebenfalls unverzichtbare Chorstimme ist Eva Maria Jacobs, die schon auf eine 60-jährige Mitgliedschaft zurückblicken kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon