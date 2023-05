Brilon: Katers Otis und sein Kampf mit dem Megakolon

Brilon. Otis hat kein einfaches Leben gehabt. Erst verletzt er sich am Bein, nun kuriert er eine Krankheit aus. Jetzt sucht er pflegende Hände.

Heute stellen wir den Schützling „Otis“ vor. Der kleine Kerl hat es nicht immer einfach im Leben. Vor ca. vier Jahren kam er als Kitten ins Tierheim nach Brilon, zu dem Zeitpunkt war sein Beinchen leider verletzt und er musste viele intensive Behandlungen über sich ergehen lassen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Als seine Verletzung dann endlich ausgeheilt war, hat er ein schönes Zuhause gefunden. Hier lief einige Zeit alles gut, bis Otis krank wurde – die Diagnose: Megacolon. Bei einem Megacolon stauen sich große Mengen an Kot im Dickdarm an, die ohne Behandlung nicht mehr ausgeschieden werden können. In seinem Zuhause hat man alles für ihn getan und verschiedenen Behandlungsmethoden ausprobiert, jedoch leider ohne Erfolg – zuletzt musste er alle 14 Tage in Narkose gelegt werden, damit der Darm ausgeräumt wird.

Lesen Sie auch: Sebastian Wrede König in Thülen: Die Bilder vom Schützenfest

Behandlung wird umgestellt

Nach unzähligen Versuchen musste sich seine Besitzerin dann leider schweren Herzens dazu entscheiden ihn zurück in die Obhut des Tierheims zu geben, da die Behandlung sowohl finanziell als auch emotional nicht mehr tragbar war. Nun ist Otis wieder im Tierheim und wurde durch eine Tierärztin und eine Spezialtierärztin mehrfach untersucht. Seine Behandlung wurde komplett umgestellt. Er bekommt nun ausschließlich Spezialfutter und diverse Medikamente. Er ist nun seit 25 Tagen symptomfrei und musste bisher keiner OP mehr unterzogen werden. Die Behandlung scheint anzuschlagen und aktuell die richtige zu sein.

Lesen Sie auch: HSK: So wehren sich die Kommunen gegen Raser-Chaoten

Nur noch Spezialfutter

Otis darf unter keinen Umständen irgendetwas anderes fressen als sein Spezialfutter. Leider ist dieses Futter nicht sehr günstig und muss regelmäßig angeschafft werden, da es nicht frei verkäuflich ist. Das Tierheim hat nun einen Spendenaufruf für den Schützling gestartet und freut sich über jeden Cent, der zur Verfügung gestellt wird. Es ist auch möglich eine Patenschaft für Otis zu übernehmen.

Kontaktdaten des Tierheims Brilon: 02961/1878 oder per E-Mail: info@tierheim-brilon.de. Bankverbindugn für Spenden: Spendenkonto Tierheim Brilon. IBAN: DE79 4165 1770 0000 0055 46

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon