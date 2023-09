Brilon: Kies rumpelt von Lkw auf Straße und zerbeult Auto

Brilon. Ein mit Kies beladener Lastwagen fährt auf der B 516 Richtung Brilon. Die Ladung ist schlecht gesichert und fällt auf ein Auto und auf die Straße

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt war am Freitagmorgen ein 24-Jähriger aus Brilon mit seinem Auto auf der B 516 in Richtung Brilon unterwegs. Gegen 4:35 Uhr kam ihm zwischen den Abzweigen Scharfenberg und Kneblinghausen ein Lkw in Richtung Rüthen entgegen, der Kies verlor.

Durch herabfallenden Kies wurde das Auto des 24-jährigen Briloners beschädigt. Außerdem wurde die Straße verschmutzt, sie musste gereinigt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 - 90200.

