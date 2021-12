Brilon: Kilometerlange Flucht – Polizei stoppt Bochumer (87)

Brilon/Rüthen/Bochum. Ein Autofahrer (87) rammt mit hohem Tempo ein Verkehrsschild. Er gibt Gas und fährt los. Doch die Polizei stoppt ihn nach kilometerlanger Flucht.

Die Polizei hat am Samstag einen unfallflüchtige Autofahrer aus dem Ruhrgebiet aus dem Verkehr gezogen – die Beamten stoppten den 87-Jährigen am ersten Weihnachtsfeiertag nach einer kilometerlangen Unfallfluchtfahrt kurz vorBrilon im Hochsauerlandkreis.

Der Mann war nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 15:15 Uhr auf der B 516 in Rüthen-Kneblinghausen im Kreis Soest unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ein Zeuge war mit seinem Pkw aus Richtung Brilon kommend unterwegs. Ein entgegenkommender Mercedes steuerte laut Polizeibericht mit überhöhter Geschwindigkeit in den linken Straßengraben und überfuhr dort ein Verkehrsschild.

Der Fahrer stieg nicht aus, sondern fuhr sein Fahrzeug zurück auf die Straße und setzte seine Fahrt fort. Der Zeuge verständigte die Polizei und folgte dem Unfallfahrer. Kurz vor Brilon konnte ein Streifenwagen aus dem HSK den 87-jährigen Fahrer aus Bochum stoppen.

Er muss sich nun wegen einer Unfallflucht verantworten.

