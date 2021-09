Brilon: Kinder zeigen kreative Arbeiten zum Thema Bionik

Brilon. Bei einem Wettbewerb von „Brilon natürlich“ und dem Museum Haus Hövener bastelten Kinder zum Thema Bionik und lernten mehr über die Riesenameise.

„Liebe Ameise...“ hatte Mia-Sophie (8 Jahre) der Riesenameise im Kurpark zum 15. Geburtstag geschrieben. Sie war eines der Mädchen und Jungen, die sich am Kreativwettbewerb „Bionik - Natur macht erfinderisch“ aus Anlass des 15. Geburtstages der Kurparkameise beteiligt hatten. „Brilon natürlich“ und das Museum Haus Hövener in Brilon hatten alle Kinder zu einem kreativen Bastel- und Malwettbewerb eingeladen, um sich von der Natur inspirieren zu lassen und eigene Ideen zu entwickeln.

Die Kinder gingen ihre Arbeiten ganz unterschiedlich und sehr kreativ an. Foto: Monika Wiegelmann

Außer drei Einzelteilnehmerinnen und -teilnehmern hatten auch 16 Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Engelbert-Grundschule mitgemacht. Die Kinder hatten wunderschöne Bilder und fantasievolle Collagen eingereicht. Man sah, dass sie sich mit dem Thema Bionik befasst und verstanden hatten, dass der Mensch Vieles von der Natur abgeschaut und in der Technik umgesetzt hatte. Wie den Klettverschluss von der Klette.

Preisverleihung im Kurpark Brilon

Am Freitag waren alle Teilnehmer zu einer Preisverleihung in den Kurpark eingeladen. „Die Ameise spielt heute die Hauptrolle“, begrüßte Friedel Schumacher (Brilon natürlich) die Kinder am Standort der meterhohen Ameisenskulptur. „Ich bin Friedel und mache das „Brilon natürlich“-Programm und das ist Loni Held-Wiese vom Museum. Unsere Riesenameise als Nachhaltigkeitsmodell und Symbol der biologischen Vielfalt ist auch ein Sinnbild für das Aktionsprogramm von Brilon natürlich“, erklärte er den Kindern.

In einem lehrreichen Naturbuch können die Kinder viele Informationen über die Flora und Fauna nachlesen. Sie waren Geschenk für die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb. Foto: Monika Wiegelmann

Das Ziel dieses Programms sei, sich Zeit für die Natur zu nehmen und für sie zu begeistern. „Der Geburtstag der Riesenameise darf nicht vergessen werden. Sie ist fast doppelt so alt wie ihr und sie ist das Insekt der Rekorde“, erfuhren die Kinder. „10 Billiarden Ameisen gibt es auf der Erde, eine Zahl mit 16 Nullen. Es gibt acht Milliarden Menschen und alle Ameisen zusammen wiegen genauso viel wie alle Menschen auf der Erde.“

Alle Kinder hören gebannt zu

Es war ganz still. Alle Kinder hörten dem ehemaligen Lehrer fasziniert zu: „Ameisen sind die Gesundheitspolizei im Wald, sie lüften den Boden und fressen den Borkenkäfer, den Bösewicht, der die Wälder zerstört. Ameisen sind sehr intelligent und wir können viel von ihnen lernen. Sie können Straßen bauen und CO2 aus der Luft in Kalkstein binden und für 1.000 Jahre einlagern, das haben Wissenschaftler erst vor Kurzen herausgefunden. Trotzdem ruft die Natur nach Hilfe in der Klimakrise und sendet Notsignale wie das Insektensterben.“

Der Helikopter ist der Libelle nachempfunden und der Bagger den Maulwürfen. Zu dieser Erkenntnis ist Leonor bei seiner Arbeit gekommen. Foto: Monika Wiegelmann

Maria Kaeseler (Mitarbeiterin OGS) berichtete, dass sie den Kreativwettbewerb als Ferienobjekt aufgegriffen habe und mit den OGS-Kindern durch den Kurpark gestreift war, um die große Ameise anzugucken. Danach waren sie auch noch mit Brilon natürlich auf Entdeckertour im Wald (Angebot Expedition Natur) und konnten mit diesen Erfahrungen ihre Ideen zum Thema Bionik prima umsetzen. Als Die Kinder ihre Bilder erklärten merkte man, dass sie verstanden hatten, dass Bionik sich aus Biologie und Technik zusammensetzt, also „Lernen von der Natur für die Technik von morgen“.

Stolz präsentierten die Kinder ihre Werke, die sich mit dem Thema Bionik auseinandergesetzt haben. Foto: Monika Wiegelmann

Wie Leonor: „Der Hubschrauber wurde der Libelle nachempfunden und der Bagger dem Maulwurf.“ Alle Kinder bekamen für ihre Arbeiten ein lehrreiches Naturbuch, in welchem sie in den nächsten Schuljahren sicher manches Mal etwas nachschlagen werden. „Das Programm von Brilon natürlich ist sehr schön. Wir waren zum ersten Mal dabei“, richtete Mareike Thorun, die Mutter eines Mädchens, am Ende der Veranstaltung ein großes Dankeschön an Friedel Schumacher. „Wir haben ganz viel mitgemacht, wie die Wanderung an den Almequellen, die Kneippwanderung und Floßbau an der Hiebammenhütte.“

Auch in den Herbstferien bietet „Brilon natürlich“ wieder 14 Tage lang jeden Tag ein tolles Ferienprogramm an, für Kinder und Familienwanderungen:

•von Samstag, 9.10. bis 23.10.2021

•täglich gibt es zwei, manchmal drei Aktionen in Wald und Natur

•Vom 11.10.-17.10.21 heißt es jeden Tag für Eltern mit Grundschulkindern „Mit der Maus in Brilon unterwegs“. Familienwanderungen mit Mitmach-Aktionen in der Nähe der Hiebammenhütte an unterschiedlichen Stationen zu Themen rund um Insekten, den Wald und DIE MAUS aus der „Sendung mit der Maus“, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert.

•Wer dabei sein will, muss sich schnell anmelden. Manche Angebote haben eine begrenzte Teilnehmerzahl.

•Die Aktionen sind kostenlos -manchmal ein kleiner Unkostenbeitrag für Material.

•Programmhefte gibt es beim BWT, im Rathaus, Museum und vielen anderen Stellen

•Anmeldung: BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus – Ruf 02961-9699-0

