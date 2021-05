Brilon: Kradfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall leicht

In Brilon verursachte ein 26-Jähriger einen Auffahrunfall und verletzte sich dabei.

Brilon. Ein 26-jähriger Kradfahrer ist in Brilon einem Pkw aufgefahren und stürzte daraufhin. Bei dem Unfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.

Ein 37-jähriger Mann aus Brilon beabsichtigte am Sonntag, 23. Mai, gegen 19 Uhr, an der Kreuzung Am Scheu / Bontkirchener Straße nach links abzubiegen. Ein 26-Jähriger hinter ihm fahrender Kradfahrer aus Lippstadt erkannte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf den Pkw des Briloners auf. Hierdurch kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht.

