Brilon: Kreativ werden mit Künstlern, hier geht‘s

Unter dem Motto „Wunder Wald“ stand das 6. Offene Atelier des Kunstvereins Brilon an der Hiebammen-Hütte. Regelmäßig wird dieses durch den Verein organisiert.

Brilon Im Kunstverein Brilon treffen sich kreative Künstler, aber auch Kinder können im Verein schon ihre Ideen ausleben. Diese Aktionen werden angeboten.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Kunstverein Brilon

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind ca. in ihrem Verein?

Gertrud Schüle: Nicht sehr viele.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Gegründet wurde unser Verein 2007.

Was macht Ihren Verein aus?

Wir sind kunstinteressiert mit vielen aktiven und kreativen Mitgliedern, die sich gerne in dieser Sache einbringen.

Wie oft trifft sich der Verein?

Wir haben am ersten Freitag des Monats unseren Stammtisch im Schultenhaus, situationsbedingt häufiger.

Welche Aktionen organisiert der Verein?

Wir organisieren Malkurse für Kinder, aber auch Altstadtfestaktionen: Linoldruck für Groß und Klein. Weitere Angebote sind Bildhauer – aktiv, Hundertwasser-Malangebote und ein Bildhauer-Workshop an der Hiebammen Hütte. Wir sind auch beim offenen Atelier am Rothaarsteig dabei. Außerdem organisieren wir Gruppenausstellungen.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Wir haben viele aktive Mitglieder und Mitglieder, die sich bei Ausstellungen und Veranstaltungen einbringen. Wir haben auch finanzielle Unterstützer.

Vereinspass: Kunstverein Brilon e.V.

Vorsitzender/Ansprechpartner: Gertrud Schüle

Anschrift: Gartenstr. 24 59929 Brilon

Homepage: Kunstverein Brilon e.V.

Facebook: www.facebook.com/Kunstverein Brilon e. V.

E-Mail: info@kunstverein-brilon.de

Instagram/TikTok: ja

Telefonnummer: 02961 6250

Ansprechpartner für Kinder/Jugendliche: Ursula Kosse: 01514 1201286 , ursula-kosse@t-online.de

Mitgliederzahl: 74

Mitgliedsbeitrag: ab 15 €

