Brilon: Ladesäule für für Elektroautos am Sportzentrum

Brilon. In Brilon wird auf dem neuen Parkplatz am Sportzentrume eine E-Ladesäule für Elektroautos in Betrieb genommen. Zwei weitere sollen folgen.

Die Stadtwerke Brilon haben in Zusammenarbeit mit der Stadt Brilon auf dem neuen Parkplatz am Sportzentrum an der Jakobuslinde eine neue öffentliche E-Ladesäule für Elektroautos in Betrieb genommen. Die Ladesäule wird von den Stadtwerken Brilon betrieben. An der Ladesäule gibt es zwei Ladepunkte mit jeweils 11 kW Ladeleistung.

Mit der neuen Ladesäule wurde damit am Schul- und Sportzentrum ein neues attraktives Angebot zum Aufladen von E-Autos geschaffen. Damit wird das Angebot weiter ausgebaut, um den Weg hin zu einer klimafreundlichen Stadtmobilität umzusetzen. Die Ladung von Fahrzeugen kann kontaktlos über eine EC-Karte oder über einen persönlichen Fahrstromanbieter erfolgen.

Die Investitionskosten betrugen rund 15.000 Euro. Das Land NRW förderte die Maßnahmen über das Förderprogramm progres.nrw mit 3.000 Euro. Die verbleibenden Kosten werden zur Hälfte von den Stadtwerken und der Stadt Brilon übernommen.

Es ist die vierte öffentliche Ladesäule der Stadtwerke

Bei der neuen Ladesäule handelt es sich um die vierte öffentliche Ladesäule der Stadtwerke. Weitere Stadtwerke-Ladesäulen befinden sich auf den Parkplätzen Sparkasse an der Marktstraße, am Volksbankcenter an der Kreuziger Mauer und am Verwaltungsgebäude der Stadtwerke, Keffelker Straße 27.

Gegenwärtig werden zwei zusätzliche Ladesäulen am Parkplatz Hasselborn und am Briloner Hallenbad geplant. Der Baubeginn ist für Anfang 2024 vorgesehen. Die Stadtwerke Brilon unterstützen die Stadt Brilon damit beim weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur, um so gemeinsam eine klimafreundliche Stadtmobilität herzustellen.

