Brilon Laut Open Air: Für das Sauerland ist das einzigartig

Brilon. Die Planung für das Brilon laut Open-Air-Konzert stehen. Christian Ester, Frontmann der Band Rustikarl, sagt, was die Besucher erwarten wird.

Freunde der gepflegten Rockmusik dürfen sich ein Kreuz in den Kalender machen: 2024 geht das Brilon Laut Open Air in die nächste Runde. Am 20. und 21. Juli geht es auf dem Campingplatz Brilon als gewohntem Veranstaltungsort wieder zur Sache. Und damit ist die große Neuigkeit auch schon aus dem Sack: Im kommenden Jahr wird gleich an zwei Tagen gerockt. Was es sonst noch zu wissen gibt, hat uns Christian Ester, Rampensau und Frontmann der Briloner Band Rustikarl, verraten.

Auf welche Headliner dürfen sich die Besucher nächstes Jahr freuen?

Mit Itchy und Rogers haben wir zwei Headliner für uns gewinnen können, die es einfach in sich haben. Die sind bekannt und haben schon so ungefähr auf allen Bühnen in Deutschland gespielt, im Ausland getourt und schon einige Alben rausgehauen - definitiv in der Oberklasse von dem, was man so kriegen kann. Bei Rogers haben wir auch schon ein paar Mal Support gespielt und von daher können wir garantieren, dass das wirklich geil ist, was die Jungs an Show machen.

Und wer kommt sonst noch? Wer spielt am Samstag?

Hi Spencer sind dieses Jahr auch wieder am Start. Die haben letztes Jahr schon den Campingplatz abgerissen und da war für uns einfach sofort klar, dass wir die wieder holen müssen, das war so mit das Geilste am ganzen Festival. Die Burschen haben einfach ´ne Ausstrahlung und ein Auftreten, das ist einfach genial. Dann Elfmorgen und Focus, auch ´ne mega geile Kombi zusammen, Focus ist auch seit dem ersten Festival immer mit dabei und sind für uns einfach schon Gesetz. Das sind einfach coole Leute mit denen mal viel Spaß haben kann und die gehen momenant auch ihren Weg und werden immer größer und größer. Darum ist geil, so eine Band dann von Anfang an mit dabei zu haben und diesen Entstehungsprozess zu sehen. Zu uns (Rustikarl) brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, aber als weitere lokale Band haben wir dann One Tape mit am Start, weil wir auch einfach was für die Szene hier vor Ort machen wollen. Und da haben wir uns dann dieses Mal für One Tape entschieden. Die Jungs haben sich auch einfach mega gemacht und wir waren jetzt bei denen auf “10 Jahre One Tape“ und was die da abgerissen haben, war schon sehr sehr geil. Deswegen war es für uns keine Frage, dass die auch da spielen.

Brilon Laut!“ soll von nun an ein jährlich wiederkehrendes Highlight der lokalen Punkrockszene sein. Die Fans wird es freuen. Foto: Maxim Qais Janneh / WP

Wie geht es am nächsten Tag weiter?

Sonntag haben wir dann noch Monsters of Liedermaching, Liedfett und Kapelle Petra. Da haben wir uns gedacht: So `n cooler, schöner „Sonntagmorgen-Sauerländer-Frühschoppen“. Mit Monsters of Liedermaching ist Frühschoppen eigentlich immer Programm, deswegen war für uns ganz klar, dass die spielen müssen. Mit Liedfett und Kapelle Petra haben wir da ein ganz cooles Paket für den Sonntag geschnürt, glaub´ ich. Das ist dann nicht so richtig „Auf-die-Fresse-Mucke“, sondern etwas entspannter. Früh anfangen, früh aufhören und das wird alles ganz geil zusammen passen.

Wer unterstützt euch bei der Organisation?

Allen voran natürlich Campingplatzbesitzer Axel Terhardt. Da sind wir einfach hingefahren, haben gefragt, ob er sich das wieder vorstellen könnte und er war sofort dabei. Einfach ein mega Typ, der auch immer zur Stelle ist. Der unterstützt uns mit allem was er kann und mit allem was er hat und er hat halt einfach alles. (lacht)

Gerade zu Anfang ist bei so einer Organisation natürlich viel zu tun: Ticketverkauf, Homepage und so weiter. Aber dann geht es irgendwann natürlich vor allem um Werbung, Instagram, Follower generieren und das so weit hinaus zu tragen wie nur möglich. Dann sind wir natürlich froh, dass wir auch wieder die ganzen einheimischen Unternehmen für uns gewinnen konnten. Die Fleischerei Ester wird wieder das Catering machen und Stände haben, wo die Leute sich was zu essen holen können. Wir freuen uns auch, wieder mit der ganzen Veranstaltungstechnik hier vor Ort bleiben zu können: Mit Lutec und Sound’n Light, die das wirklich super machen und uns da mega gut entgegen kommen, was für uns ´ne riesige Hilfe ist, da das natürlich auch alles teurer geworden ist. Auch alle Sponsoren, die wir beim letzten Festival schon mit dabei hatten, sind diesmal wieder an Bord. Sowas vereinfacht natürlich Vieles.

Wie sieht die langfristige Zukunft von Brilon Laut aus?

Wir haben auf jeden Fall richtig Bock darauf. Es ist natürlich alles viel Arbeit, aber am Ende zahlt es sich aus wenn man auf dem Festival dann in die Gesichter der Leute guckt und sieht, wie die das feiern. Und ich glaube für Brilon und das Sauerland ist das jetzt ein Open Air, auch mit dem Line Up, was es so groß hier in der Gegend noch nicht gegeben hat und wir hoffen natürlich, dass wir das in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen und etablieren können. Wer weiß, vielleicht wird es ja doch nochmal das „kleine Wacken“ von Brilon.

Wer im nächsten Jahr mit dabei sein will, kann sich auf brilonlaut.de sein Ticket sichern - bis Ende des Jahres noch zu vergünstigten Frühbucherpreisen.

