Brilon: Leuchtturm-Anbau bietet Familien mehr Miteinander

Brilon. Der Anbau am Briloner Familienzentrum Leuchtturm bietet ganz neue Möglichkeiten. Einen Überblick über das Angebot gab es bei der Einweihung.

Die Stadt Brilonhat neben dem Kreishauspark einen neuen Anbau am Familienzentrum Leuchtturm errichtet. Der gemeinnützige Verein Familienzentrum Leuchtturm Brilon benötigte dringend weitere Raumkapazitäten. Das vorhandene Doppelhaus am Naturschutzgebiet Drübel ist im Laufe der Jahre zu klein geworden. Der erste Spatenstich erfolgte am 20. Juni 2022. Nach rund 14 Monaten Bauzeit hat Bürgermeister Dr. Christof Bartsch jetzt den Anbau mit den neuen Außenanlagen an den Leuchtturm übergeben.

70 Quadratmeter großer Mehrzweckraum inklusive Küchenbereich

In dem Anbau in Holzbauweise entstanden zwei Gruppenräume mit je 30 Quadratmeter und ein 70 Quadratmeter großer Mehrzweckraum inklusive Küchenbereich. Daneben wurde ein kleiner Hauswirtschaftsraum sowie ein barrierefreies WC in Nähe des neuen Eingangsbereiches errichtet. Außerdem ist ein Hublift zum barrierefreien Erreichen des Altbaus eingebaut worden. Damit werden die Anforderungen der Barrierefreiheit umgesetzt und das Gebäude ist für Jedermann nutzbar.

Familienzentrum ist nicht nur Anlaufstelle für Eltern und Kinder

Bürgermeister Dr. Bartsch betonte die Wichtigkeit des neuen Anbaus für den Austausch und die Begegnung der Generationen. Denn das Familienzentrum ist nicht nur Anlaufstelle für Eltern und Kinder, sondern ausdrücklich auch für Senioren. Durch die Erweiterung entsteht ein wichtiger zentraler Ort des sozialen Zusammenlebens für alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft, Einkommen oder Religionszugehörigkeit. Im Anbau können nun beispielsweise das Senioren-Café, der Mittagstisch „Gemeinsam statt einsam“ (Kinder und Senioren), Entspannungskurse und vieles mehr stattfinden. Aufleben soll auch wieder das Interkulturelle Café. Die besondere Atmosphäre des alten Fachwerkgebäude mit dem sichtbar neuen Hausteil wird für alle spürbar: „Lebendig, gemütlich, bunt“.

Bürgermeister Dr. Bartsch mit Michaela Kuse, Constanze Becher und Vertretern der Verwaltung. Foto: Eva Henze

Dankesurkunde der Stadt Brilon an die Leitung überreicht

Dr. Bartsch überreichte an die Leitung des Leuchtturms, Michaela Kuse und Constanze Becher, für den langjährigen und unentwegten Einsatz zum Wohle einer Vielzahl von Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Dankesurkunde der Stadt Brilon. Beide bedankten sich nach einem kurzen Abriss über die fast 20-jährige Geschichte des Leuchtturms bei allen Beteiligten und bei Rat und Verwaltung der Stadt Brilon für die Durchführung der Baumaßnahme.

Insgesamt stehen nun rund 220 qm Nutzfläche sowie ein neu angelegter großer Spielbereich im Außenbereich zur Verfügung. Für den Umbau wurden 29 Ausschreibungen von Handwerksleistungen durchgeführt. Letztendlich waren 17 Firmen und mehrere Fachplaner am Umbau beteiligt.

Im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspakt Soziale Integration“ wurde ein entsprechender Antrag an das Land NRW gestellt. Die Maßnahme wird durch Bund und Land mit 487.352 Euro gefördert. Insgesamt wurden rund 745.000 Euro investiert.

