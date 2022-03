Brilon: Mann an Kreisverkehr überfahren - schwer verletzt

Ein Mann wird in Brilon an einem Kreisverkehr von einem Auto überfahren. Foto: Robert Günther/dpa-tmn

Brilon. Ein 37 Jahre alter Mann ist auf einem Fußgängerüberweg unterwegs, als er von einem Auto überfahren wird. Schwer verletzt kommt er in die Klinik:

Am Mittwochabend kam es in Brilon gegen 19.50 Uhr an einem Kreisverkehr am Lindenweg zu einem Verkehrsunfall.

Zusammenstoß mit Fußgänger

Ein 59-jähriger Mann aus Brilon war mit seinem Wagen im Kreisverkehr und wollte diesen auf den Lindenweg verlassen und in Richtung Möhnestraße fahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Fußgängerweg befindlichen 37-Jährigen Briloner. Dieser wurde hierbei schwer verletzt.

