Brilon: Mann bei Unfall in Thülen verletzt – Krankenhaus

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos zwischen Thülen und Hoppecke werden zwei Autofahrer verletzt. Ein 60-Jährige kommt ins Krankenhaus.

Brilon. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am Mittwoch gegen 14:55 Uhr zu im Kreuzungsbereich der L913 und der L870. Ein 60-jähriger Mann aus Brilon war mit seinem Auto von Thülen in Richtung Hoppecke unterwegs. Der 60-Jährige wollte von der L913 auf die L870 abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 30-Jährigen aus Brilon, der auf der L870 in Richtung Brilon unterwegs war.

Autos werden abgeschleppt

Der 60-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen, der 30-Jährige leichte Verletzungen davon. Beide Männer wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lesen Sie auch: Irre Kosten: Briloner Schüler kämpfen für ihren Abiball

Lesen Sie auch:Hunde in Brilon: Wo sie willkommen sind und wo nicht

Lesen Sie auch:Kein Führerschein: Sechs Monate Knast für Mann aus Brilon

Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat den Fall übernommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon