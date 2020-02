Brilon: Marihuana-Plantage in Madfelder Wohnhaus entdeckt

Brilon. Bei einer Hausdurchsuchung hat die Polizei in Brilon Marihuana-Pflanzen sichergestellt. Auch in Büren gab es eine Durchsuchung.

Die Polizei hat bei einer lang andauernden Durchsuchung am Sonntag eine Marihuana-Plantage in einem Haus in Madfeld entdeckt und sichergestellt.

Von 12 Uhr mittags bis 21 Uhr am Abend dauerte die Durchsuchung des Hauses im Ortsteil von Brilon und eines weiteren Gebäudes in Büren. Anwohner hatten das Polizeiaufgebot mit mehreren Fahrzeugen schon mittags bemerkt.

Insgesamt 25 Pflanzen stellten die Beamten sicher und außerdem das nötige Zubehör zur Pflanzenaufzucht wie etwa spezielle Lampen und weitere Elektronik. Ein Teil der Plantage war schon abgeerntet, aus den 25 Pflanzen hätte noch etwa ein Kilo Marihuana hergestellt werden können.

In Büren Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel sicher gestellt

Über die Durchsuchung in Madfeld kamen die Ermittler auch auf das Gebäude im 25 Kilometer entfernten Büren, wo sie bei einer weiteren Hausdurchsuchung eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie eine Schreckschusswaffe sichergestellt wurden.

In Madfeld nahem die Polizei zwei Personen fest, die aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch im Laufe des Tages wieder frei gelassen wurden. Es waren bei beiden Durchsuchungen insgesamt zehn Beamte von der Kripo und der Schutzpolizei im Einsatz. Weiter Informationen der Polizei zu den Durchsuchungen am Sonntag sollen im Laufe des Tages folgen.