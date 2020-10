Brilon/Marsberg. An vielen Hochspannungsleitungen zwischen Brilon Marsberg wird derzeit gearbeitet. Sie werden ausgebaut – das hat einen entscheidenden Grund.

Seit drei Jahren baut der Verteilnetzbetreiber Westnetz sein Hochspannungsnetz aus, um das Mehr an alternativ erzeugten Strom, vor allem aus den Windparks im Großraum Büren, Bad Wünnenberg und Marsberg einzuspeisen. Zwischen Brilon und Marsberg hat Westnetz schon zusätzliche Leitungen aufgezogen, damit wird der Strom auch in das eigens gebaute 380-kV-Umspannwerk bei Nehden transportiert.

110.000-Volt-Netz wird weiter ausgebaut

In und um Marsberg baut Westnetz das 110.000 Volt-Netz derzeit weiter aus. Die Arbeiten erstrecken sich von der Umspannanlage Nehden, entlang von bestehenden Leitungstrassen, in Richtung Marsberg.

Hier wurden auf einer Strecke von 33 Kilometern neue Leiterseile aufgelegt. Teilweise wurden hierzu neue Quertraversen (Arme) an den vorhandenen Strommasten montiert, an denen die Leiterseile mittels Isolatoren befestigt wurden. Die zusätzlichen Stromkreise werden als Zweier-Seilbunde ausgelegt, das gilt auch für die schon bestehenden, bisher lediglich aus einem Seil bestehenden Stromkreise, die ebenfalls erneuert wurden.

Neuer Mast an Landesgrenze

An der Landesgrenze NRW/Hessen zwischen Kohlgrund und Erlinghausen wurde ein neuer Mast errichtet, um zwei vorhandene Freileitungen miteinander zu verbinden. Auf dem Stadtgebiet Marsberg wurden mehrere Hochspannungskabel von der bestehenden Freileitung bis zur Umspannanlage Marsberg im Gewerbegebiet „Unterm Ohmberg“ als Erdkabel gelegt. Momentan erfolgt die Kabelmontage am Aufführungsmast „Quinckeweg“ in Marsberg (Foto). Das heißt, dass hier die ankommenden Erdkabel mit den Freileitungsseilen des Hochspannungsnetzes verbunden werden.

Alle Arbeiten werden voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen. Die Investitionen für den gesamten Ausbau des Hochspannungsnetzes belaufen sich auf 20 Mio. Euro.

Keine Stromkosten für Meerhofer Bürger Meerhofer Bürger sollen von dem Windpark vor der Haustür profitieren und bekommen ihren Strom fast umsonst geliefert. Die Betreibergesellschaft um die Landwirte Josef Dreps, Christoph Luis und Michael Flocke garantieren für die kommenden fünf Jahre einen Sondertarif für die Meerhofer Bürger. Abgaben, Steuern und Netzkosten müssen bei einem Tarifwechsel noch gezahlt werden. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 4000 Kilowattstunden pro Haushalt soll die Ersparnis gegenüber dem Tarif der Grundversorger bei rund 420 Euro pro Jahr liegen.

Rund 90 Masten stehen auf der Strecke zwischen Nehden und dem Gewerbegebiet Unterm Ohmberg in Marsberg. Dabei nutzt die Westnetz neben ihrem eigenen Hochspannungsnetz auch die Höchstspannungsgestänge, wie die Masten im Fachjargon heißen, der Amprion und im Bereich der Landesgrenze bei Kohlgrund, der Tennet.

Stromnetz-Optimierung

Zur Stromnetz-Optimierung setzt Westnetz da „Wetterabhängige indirekte Leiterseil-Monitoring“ (WiLT) ein. Dabei werden Windstärke, Temperatur und Regen erfasst. Je größer die natürliche Kühlung der Leitungen ist, desto mehr Strom kann eingespeist und transportiert werden. Bei einer Netzüberlastung müssen Windräder gezielt abgeschaltet werden.

Der größte Windpark Europas liegt im Sintfeld hinter Meerhof bis Bad Wünnenberg. 200 Windkraft anlagen stehen auf der Hocheben und produzieren Ökostrom. Etwa zwei Drittel von ihnen stehen auf Paderborner Land bei Bad Wünnenberg und Lichtenau. Wie berichtet, werden derzeit auf dem Altwindpark Meerhof Anlagen repowert. Das heißt 35 Anlagen werden abgebaut und durch 30 neue und größere ersetzt. Sie werden den Stromertrag vervierfachen. Zwei Umspannwerke im Altwindpark speisen den Ökostrom in das öffentliche Stromnetz ein.