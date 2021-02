Brilon, Marsberg, Olsberg und Hallenberg: Fallzahlen steigen

Hochsauerlandkreis. Die Corona-Fallzahlen in vier Altkreis-Städten und im HSK steigen. In Brilon sind es 22 Fälle mehr als letzte Woche. Die Inzidenz liegt bei 82,8.

Die Fallzahlen steigen wieder: in Brilon binnen einer Woche um 22 Fälle, in Marsberg und Olsberg jeweils um 10 und in Hallenberg um 5 Fälle. Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet in Sachen Corona am Freitag, 26. Februar, 9 Uhr, 50 Neuinfizierte und 28 Genesene. Die 7-Tage-Indizienz beträgt 82,8 (Stand: 26. Februar, 0 Uhr). Vergangenen Samstag lag sie bei 69,3.

353 Infizierte im HSK

Insgesamt sind es damit aktuell 353 Infizierte, 5.436 Genesene sowie 5.925 bestätigte Fälle. Stationär werden 53 Personen behandelt, 11 intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet. Am 24. Februar ist ein 90-jähriger Mann aus Meschede verstorben. Damit sind es insgesamt 136 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

Betroffen sind kreisweit drei Krankenhäuser in Brilon, Marsberg und Arnsberg, zwei Pflegeeinrichtungen in Brilon und Marsberg, drei Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Olsberg, Marsberg und Arnsberg, zwei Ambulante Pflegedienste, eine Grundschule in Brilon und ein Kindergarten in Marsberg. Von privaten Feiern, die zuletzt für einen rapiden Anstieg gesorgte hatten, ist dem Kreis nichts bekannt, wie Pressesprecher Martin Reuther erklärte.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (aktuell 115/vergangenen Samstag 103), Bestwig (22/13), Brilon (64/42, Eslohe (0/1), Hallenberg (6/1), Marsberg (53/43), Medebach (0/1), Meschede (32/20), Olsberg (31/21), Schmallenberg (5/9), Sundern (18/26) und Winterberg (7/10).

