Brilon/Meschede: Motorradunfall-Serie mit schweren Stürzen

Brilon/Hochsauerlandkreis. Im HSK gab es am Wochenende bei warmen Ausflugswetter viele Motorradunfälle. Dabei wurden Menschen zum Teil schwer verletzt. Der Überblick:

Insgesamt zählte die Polizei fünf Motorradunfälle im Raum Brilon und Meschede auf Bundes- und Landstraßen sowie auf der Autobahn.

Brilon: Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Sturz eines 44-jährigen Motorradfahrers aus Marsberg. Er war mit seiner Maschine auf der L956 von Madfeld in Richtung Bleiwäsche unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Brilon: Ein 53-jähriger Mann aus Delbrück kam am Sonntagnachmittag gegen14.45 Uhr mit seinem Motorrad zu Fall. Auf der L 637 war er in Richtung Ringelstein unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Meschede: Gegen 10 Uhr war am Sonntag ein 54-jährige Motorradfahrer aus Arnsberg auf dem linken Fahrstreifen der A 46 Richtung Kreuz Meschede unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er plötzlich kurz vor der Abfahrt Enste bei voller Fahrt und blieb schwer verletzt liegen. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Ermittlungsstand nicht. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus.Für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die A 46 an dieser Stelle rund eine Stunde voll gesperrt. Ab 11.40 Uhr konnte der rechte Fahrstreifen von den Rettungskräften wieder freigegeben werden. Dennoch kam es zu starken Verkehrsstörungen an dem Vormittag. Es entstanden rund 10.000 Euro Sachschaden.

Meschede: Gegen 14.30 Uhr kam es auf der L 914 zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Dortmund war mit seinem Motorrad von Nichtinghausen in Richtung Eslohe-Büenfeld unterwegs. In einer Linkskurve musste er zwei entgegenkommenden Motorädern ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt. Zu den gesuchten Motorrädern kann lediglich gesagt werden, dass es sich um Sportmaschinen handelt. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Meschede: Zu einem Motorradunfall kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Bereich Stimmstamm. Ein 27-jähriger Mann aus Hamm war mit seinem Motorrad auf der L 856 von Hirschberg kommend in Richtung B 55 unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

