Brilon: Mit „Frau Höpker“ Schlager schmettern

Brilon. Sie ist ein Dauergast beim Briloner Frauenchor „Just for Joy“: Zum neunten Mal kommt Katrin Höpker mit ihrem Mitsing-Programm ins Bürgerzentrum.

„Frau Höpker“ bittet im kommenden Jahr wieder in Brilon zum Gesang: Am Sonntag, 6. Februar, findet um 17 Uhr ein Mitsingkonzert mit der Kölner Sängerin und Pianistin Katrin Höpker im Bürgerzentrum/Kolpinghaus statt. Mittlerweile zum neunten Mal lädt dazu der Briloner Frauenchor „Just for Joy“ ein.

Schier unerschöpfliches Repertoire

Kein Konzert ist wie das andere, denn die Musiktitel sind stets aufs Neue zusammengestellt. Ob Popsongs, Schlager, Volkslieder oder Evergreens – Katrin Höpkers Repertoire scheint unerschöpflich zu sein. Begeistert singt das Publikum mit, die Texte werden dabei für alle sichtbar auf eine Leinwand projiziert.

Karten für 17 Euro sind an den bekannten Vorverkaufsstellen (Buchhandlung Prange, Brilon, Bücher Podszun, Brilon und BWT Brilon) zu erwerben. Da es sich im Stehen besser singt, gibt es nur eine geringe Anzahl an Sitzplätzen. Einlass nur unter den 2G-Voraussetzungen (geimpft oder genesen).

„Just for Joy“-Konzert im Bürgerfunk

Der Frauenchor „Just for Joy“ ist am Sonntag, 12. Dezember, zwischen 19 und 20 Uhr auf der Frequenz von Radio Sauerland im Bürgerfunk mit einigen weltlichen, geistlichen und weihnachtlichen Stücken zu hören. Die Texte zum Mitsingen gibt es auf der Internetseite von radio-hsk.de

