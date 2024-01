Brilon: Mitarbeiter am Krankenhaus Maria Hilf gefeiert

Brilon. Es gab viel zu feiern am Krankenhaus Brilon. Mitarbeiter feierten ihr 25. oder 40. Jubiläum. Andere verabschiedeten sich in den Ruhestand.

Im kleinen Rahmen wurden die diesjährigen Jubilare (25 und 40 Jahre) sowie Renteneintritte im Briloner Krankenhaus geehrt. Gemeinsam blickte man auf viele erlebnisreiche Dienstjahre zurück und erinnerte sich an die ein oder anderen Anekdoten aus den vergangenen Jahren. Dabei wurde jeder persönliche Werdegang kurz beleuchtet und festgestellt, dass sich der Großteil der Renteneintritte doch nicht ganz von ,,Maria-Hilf“ trennen kann und weiterhin dem Haus treu bleibt.

Lesen Sie auch

Dank für wertvolle Arbeit

Schon allein die Renteneintritte in diesem Jahr kommen auf mehr als 300 Dienstjahre in Brilon, mit denen aber auch viel Erfahrung und Wissen das Briloner Krankenhaus verlassen werden. ,,Es ist wichtig, dass Sie alle diese Erfahrungen noch an unseren Nachwuchs weiter geben können und konnten. Sie haben über die Jahre viele Entwicklungen und Neuerungen miterlebt und maßgeblich dazu beigetragen, wo wir heute stehen. Vielen Dank für Ihren täglichen Einsatz und Ihre so wertvolle Arbeit“ betont Pflegedirektor Thomas Pape, der neben Geschäftsführer René Thiemann die Veranstaltung leitete.

Viele Kollegen bei Feier dabei

Insgesamt waren 11 der 14 Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Intensiv, Geburtshilfe, Geriatrie, Anästhesie, Diätassistenz, Chirurgie, Zentrale Notaufnahme, Labor, Verwaltung und Bildungszentrum geladen.





„Ich wünsche Ihnen für den Ruhestand, aber auch für die nächsten Arbeitsjahre viel Wohlergehen und Gesundheit. Ich möchte herzlichen Dank für Ihre Leistungen sagen“ hieß es von René Thiemann zum Schluss. Den Glückwünschen schlossen sich auch Bürgermeister sowie Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Christof Bartsch und Betriebsratsvorsitzender Thorsten Rudolf an.

Zu den Jubilaren zählten: Christiane Schemann (25 Jahre), Birgit Kloppenburg (25 Jahre), Marion Möller (40 Jahre), Ludger Weber (40 Jahre) Beate Glaß (40 Jahre) und Bettina Falkenstein (40 Jahre).





In den Ruhestand verabschiedet wurden: Beate Hogrebe, Brigitte Lottmann, Silvia Schmidt, Martina Böddicker, Silvia Borggrebe, Annegret Becker, Monika Wrede, Marianne Hanke und Marion Möller

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon