Brilon: Motorradfahrer prallt gegen Traktor – Spezialklinik

Brilon. Ein Motorradfahrer kollidiert in Brilon mit einem Traktor. Der 45-Jährige Motorradfahrer wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber landet.

Am Dienstag kam es gegen 12:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Brilon. Ein 45jähriger Motorradfahrer aus Brilon befuhr die Obere Bahnhofstraße in Richtung Alme. In einem Kurvenbereich kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden Traktor.

Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 58jährige Traktorfahrer aus Marsberg blieb unverletzt.

Die Unfallstelle war über mehrere Stunden gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz.

