Brilon: Motorradfahrer stürzt und muss ins Krankenhaus

Brilon. Ein Mann ist bei Alme von der Straße abgekommen und gestürzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Strecke war kurz gesperrt

Leichte Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Borchen zu. Er befuhr die Bundesstraße 480 von Alme kommend in Richtung Abzweig Landesstraße 637. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, so die Polizei, kam der Mann mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.

Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Brilon eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die B480 im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt.

