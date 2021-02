Müllabfuhr im Altkreis Brilon Brilon: Müllabfuhr kommt gegen hohe Schneeberge nicht an

Hochsauerlandkreis. Wegen des extremen Schneefalls muss die Müllabfuhr im HSK kapitulieren. Wann jetzt der Müll abgeholt wird und wieso die Bürger mithelfen müssen:

Aufgrund der aktuellen Wettersituation ist auch die kommunale Müllabfuhr im Hochsauerlandkreis (in den Städten Arnsberg, Meschede, Bestwig, Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg) nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Die heute und in den nächsten Tagen geplanten Abfuhren werden in den kommenden Tagen bis einschließlich Samstag nachgeholt.

Die weiße Pracht erschwert derzeit besonders die Nutzung von Nebenstraßen und Steigungen, die für große Müllfahrzeuge nicht ausreichend geräumt und gestreut sind.

„Nebenstraßen und auch Hanglagen können mit unseren Müllfahrzeugen nurschwer angefahren werden“, erklärt Marcell Wiese vom beauftragten Entsorgungsunternehmen Lobbe. „Wir bitten deshalb um Nachsicht, wenn heute und in den nächsten Tagen die Abfuhr nicht überall wie gewohnt erfolgt. Die Müllwerker geben ihr Bestes, um trotz der widrigen Umstände möglichst alle Behälter zu leeren.“

Geparkte Autos im Weg

Die Müllgefäße sollten gut zugänglich sein und nicht auf oder hinter Schneebergen stehen, so sind die Behälter für die Müllwerker oder den Ladearm des Fahrzeugs nurschwer erreichbar.

Schneeberge an den Straßenrändern und Glätte machen es den Fahrern zum Teil unmöglich, die Straßen mit den großen Müllfahrzeugen überhaupt zu befahren. Auch Fahrzeuge, die nicht ordnungsgemäß abgestellt worden sind, verhindern ein Durchkommen.

Die geplanten Abfuhren werden, soweit die Witterung dies zulässt, in den kommenden Tagen bis einschließlich Samstag nachgeholt. Die Tonnen sollten dafür einfach am Straßenrand bzw. auf dem Bürgersteig stehen gelassen werden.

Gleichzeitig bittet zum Beispiel die Stadt Olsberg alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Autos so abzustellen, dass sowohl Müllabfuhr wie auch Räumfahrzeugen nicht der Weg versperrt wird. Insbesondere ein Schneepflug, aber auch Entsorgungsfahrzeuge, benötigen einen weitaus größeren Arbeitsraum als Pkw – ebenso wie Fahrzeuge des Rettungsdienstes oder der Freiwilligen Feuerwehr, die im Ernstfall besonders schnell vor Ort sein müssen.

Mitwirken der Bürger gefragt

Sowohl die Stadt Olsberg wie auch das Entsorgungsunternehmen Lobbe bitten um Verständnis und setzen auf das Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger, damit Müllabfuhr und Winterdienst in der aktuellen Lage ihre Arbeit möglichst gut verrichten können.