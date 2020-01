Brilon. Brilon liefert kreisweit den mit Abstand meisten Öko-Strom. Am Montag geht es am OVG Münster um die Windkraft-Planung der Stadt des Waldes.

Brilon muss als Ökostrom-Vorreiter vor Gericht

Die derzeitige Rechtslage, nach der jedermann „aus reiner Boshaftigkeit“ gegen kommunale Windkraftplanungen vorgehen kann, sei „ein Schlag ins Gesicht jeder Gemeinde“. Das sagte CDU-Stadträtin Karin Bange am Donnerstag im Bau- und Planungsausschuss, in dem die am kommenden Montag vor dem Oberverwaltungsgericht Münster anstehende Normenkontrollklage gegen den Flächennutzungsplan der Stadt Brilon zur Sprache kam. Auch wenn für manchen genug nicht genug ist: Brilon generiert kreisweit die mit Abstand höchste Ökostrom-Leistung im HSK.

Die Eingabe gegen die Windkraft-Planung eingereicht haben die beiden in Scharfenberg ansässigen Windkraft-GbR, die das Windrad auf der Sonder betreiben und weitere Investitionen vorhaben. Ihr am Soestweg geplantes Windrad war aus Abstandsgründen nicht in die Windvorrangzone aufgenommen worden.

„Alles gemacht, was nötig war.“

Während des rund dreijährigen Planungsverfahrens habe man sich „zig Stunden“ mit der Thematik und der komplexen Gesetzeslage befasst und sich zudem „anpöbeln“ lassen müssen. Karin Bange: „Wir haben alles gemacht, was nötig war.“ Aber angesichts vergleichbarer Entscheidungen zu Gunsten der Kläger geht Karin Bange „fest davon aus, dass wir verlieren“. Ohne eine Windvorrangzonen könnten überall gemäß der gesetzlichen Rahmenbedingungen Windräder errichtet werden. Karin Bange befürchtet, dass dann - wie in Bad Wünnenberg - überall die Räder sprießen könnten, denn speziell im Raum Brilon ballen sich bekanntlich die Anlagen. Das, so die Befürchtung von Karin Bange, könnte sogar dazu führen, dass man bei der Genehmigung neuer Anlagen noch großzügiger verfahren werde, weil es „hier sowieso nichts nochmehr zu verschandeln gäbe“.

Das wollte Planungsamtsleiter Gernot Oswald nicht so radikal im Raum stehen lassen; er jedenfalls „hofft, dass wir obsiegen“. Und wenn nicht, müsse man sich die Gründe ansehen, ob es formell oder inhaltlich etwas nachzubessern sei. Bei einem neuen Anlauf müsse man deswegen „nicht bei Null anfangen“. Und was Karin Banges Befürchtungen angeht, da verwies Oswald auf die beiden „alten Windparks“ bei Madfeld und Radlinghausen, mit denen die Stadt Brilon schon vor 20 Jahren die ersten Vorrangzonen ausgewiesen hatte.

Beigeordneter Reinhold Huxoll verwies auf die aktuelle Abstands-Diskussion. Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CSU) hatte im vergangenen Jahr einen Gesetzesentwurf vorgelegt, nachdem Windräder wenigstens 1000 Meter vom nächsten Siedlungsbereich entfernt sein müssen. Das hatte innerhalb der Koalition zum Streit geführt, denn in SPD-Kreisen wird befürchtet, dass dadurch der Ausbau der Windenergie einbräche. Ein Studie des Umweltbundesamts kommt zu dem Schluss, dass ein derartiger pauschaler Siedlungsabstand die Planungs- und Bauflächen um 20 bis 50 Prozent reduziere. In dem Bericht über die anstehende Termin am OVG am Mittwoch war der Stand dieser Diskussion nicht korrekt dargestellt worden. Wie Beigeordneter Huxoll im Ausschuss sagte, müsse man abwarten, ob die 1000-Meter-Regelung kommt und ob es dann nicht doch möglich sein werde, für Altanlagen, die bisher unter dieser Distanz liegen, doch ein Repowering zu ermöglichen. Denn auch das tragen die Kläger in dem Verfahren vor dem OVG vor.

Repowering in Madfeld mit leiseren Anlagen

Keine Auswirkungen auf planungsrelevante Vorgaben hat das Repowering, das die Betreiber eines Windparks in Madfeld angehen. Wie berichtet, wollen sie acht mittlerweile 20 Jahre alte Windräder abbauen und durch fünf neue, höhere und leistungsstärkere ersetzen. Optisch werden die 225 m hohen Räder alle anderen weit überragen, schalltechnisch, so Planungsamtsleiter Gernot Oswald, seien die Anlagen jedoch „eher besser“.

Die Anlagen müssen mitsamt der Fundamente beseitigt werden, sagte Oswald. Das Material soll vor Ort für Wegebaunutzung recycelt werden. SPD-Ratsherr Heinz Bickmann, Ortsvorsteher von Madfeld, sorgte sich um die aus dem Windpark nach Brilon fließende Gewerbesteuer. Denn die neue Betreibergesellschaft ist nicht mehr in Madfeld, sondern in Bleiwäsche angesiedelt. Beigeordneter Huxoll sagte, dass es da Teilungsregelungen gebe, denn: „Das Geld muss auch dahin fließen, wo die Belästigungen sind.“

2018 drehten sich laut Energieatlas NRW - das sind die jüngsten Zahlen - auf Briloner Stadtgebiet 62 der kreisweit 144 Windräder. Sie produzierten 276.487 Megawattstunden Strom - mehr als alle in allen anderen Städten zusammen, die es auf 213.821 MWh brachten. Und mit insgesamt 432.867 MWh Strom aus Erneuerbaren Energien schaffte Brilon alleine fast soviel wie der Rest des Kreises mit rund 482.294 MWh im Jahr.