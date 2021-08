Spitze Scherben sind auf einem Spielplatz in Brilon aufgetaucht. Jemand muss sie extra positioniert haben.

Ärgernis Brilon: Mutter geschockt – Wer wirft Scherben am Spielplatz?

Brilon. Kyra Müller aus Brilon geht mit ihrem Sohn auf den Spielplatz in Brilon. Dort liegen überall Scherben – Absicht? Die Behörden ermitteln.

Scherben, die vorsätzlich auf dem Spielplatz im Kurpark Brilon verteilt worden sind, haben eine Mutter aus Brilon in Alarmbereitschaft versetzt. Auf Facebook teilt sie eine Warnung, die Resonanz ist riesig. Zahlreiche besorgte Eltern teilen den Beitrag und teilen ihre Fassungslosigkeit, denn: die Scherben auf den Spielgeräten hätten gefährliche Auswirkungen auf die Kinder haben können. Die Stadt ist informiert – und reagiert sofort.

„Er wusste ja nicht, wie gefährlich diese Scherben sind“

Kyra Müller (26) geht regelmäßig auf den Spielplatz im Briloner Kurpark. Ihr Sohn mag das Klettergerüst und die Rutsche. Zweieinhalb Jahre alt ist er. Am Mittwochmorgen sind sie wieder dort. Der Junge rennt los, will spielen. Plötzlich läuft er wieder auf seine Mama zu. „Guck mal Mama, was ich gefunden habe“, ruft er. „Er war natürlich ganz stolz. Er wusste ja nicht, wie gefährlich diese Scherben sind“, sagt Kyra Müller. Eine orangefarbene Scherbe, wie von einer Trinkflasche.

Auch vor der Rutsche in Brilon sind Scherben platziert worden. Foto: Kyra Müller / WP

Kyra Müller läuft sofort los und geht den Spielplatz ab. Überall sieht sie Scherben. Auf der Hängebrücke, extra zwischen die Holzlatten geklemmt. Vor der Rutsche, eingebuddelt dort, wo die Kinder mit den Füßen landen. An der Kletterwand befestigt dort, wo kleine Kinderhände sich festhalten. Kyra Müller ist schockiert.

Vater arbeitet bei der Stadt und reagiert sofort

Ihr Vater arbeitet bei der Stadt und sie informiert ihn sofort. Der leitet die Entdeckung weiter an den Bauhof, die Scherben werden sofort entfernt. „Der Mann vom Bauhof hat viele Fotos gemacht, alles aufgeräumt.“

Kyra Müller ist eigentlich gerne auf dem Spielplatz im Kurpark. Jetzt will sie die Augen doppelt so weit aufhalten, wie sie sagt. „Man hat schon ein mulmiges Gefühl. Ich lasse meinen Sohn jetzt nicht sofort losrennen, wenn wir auf dem Spielplatz sind. Da kann ja so viel schiefgehen“, sagt sie.

Stadt Brilon stellt Strafanzeige

Die Stadt Brilon seien am 18. August wurden der Stadt Brilon Scherben auf der Turmkombination des Spielplatzes im Kurpark gemeldet worden, heißt es in einer Mitteilung. Der sofort alarmierte Bauhof entfernte die Scherben unmittelbar nach der Meldung. „Die Lage der Scherben lässt jedoch ein absichtliches Platzieren vermuten.“ Sie befanden sich im Rutschenauslauf, auf dem Podest im Aufgangsbereich der Kletterspirale und auf einer Wackelbrücke. Es handelt sich dabei um Bereiche, an denen sich die Kinder aufhalten und die sie betreten oder auch anfassen. Bei dem Vorfall wurden glücklicherweise keine Kinder verletzt. Die Stadt Brilon hat Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Polizei gestellt.

In der Stadt Brilon gibt es über 50 Spielplätze. Es finden regelmäßig wöchentliche visuelle Kontrollen der Spielplätze und aller Spielgeräte statt. Der jetzt betroffene Spielplatz wird nun vorerst täglich kontrolliert. Unabhängig von dem Vorfall bittet die Stadt Brilon darum, Gefahren auf öffentlichen Spielplätzen schnellstmöglich zu melden. Auch offensichtliche Defekte an den Spielgeräten sollten mitgeteilt werden.

