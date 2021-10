Brilon: Neuer Huber-Taler soll Weihnachtsgeschäft ankurbeln

Brilon. Mit 10.000 Gutscheinen zu je 25 Euro ist die Neuauflage des Gutschein-Programms in Brilon ebenso stark wie beim ersten Mal im Mai. Die Details:

Es gibt neue „Huber-Taler“. Auch das Weihnachtsgeschäft des örtlichen Einzelhandels und der Gastronomie will die Stadt Brilon mit ihrer ganz speziellen Corona-Gutschein-Aktion unterstützen. Das hat der Rat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen – und, so Bürgermeister Dr. Bartsch, ab sofort sollen die Gutscheine online über das Internetportal der Stadt zu bestellen sein.

Das Prinzip ist das gleiche wie bei der Sommer-Aktion. Die „Huber-Taler“ haben einen Wert von 25 Euro, kosten aber nur 20 Euro – das entspricht einem Einkaufsrabatt von 25 Prozent. Auch die zweite Auflage umfasst 10.000 Gutscheine. Damit lassen sich also 250.000 Umsatz initialisieren. Den „Rabatt“ von fünf Euro pro Gutschein - insgesamt 50.000 Euro – bestreitet die Stadt aus Haushaltsmitteln. 90 Prozent der Erstauflage seien bereits von den teilnehmenden Betrieben bei der Stadt eingelöst worden, hieß es im Rat. Damit, so Bürgermeister Dr. Bartsch, sei das Geld „da gelandet, wo wir es haben wollten“.

Big Six steuert 25.000 Euro bei

Eine kleine Änderung gegenüber der Premiere gibt es allerdings. Diesmal braucht die Stadt den „Rabatt“ nicht alleine zu tragen. Die Unternehmensinitiative Big Six steuert 25.000 Euro bei und übernimmt somit die Hälfte der Kosten. Die Stadt greift für ihren Anteil auf den eigentlich für die Schnade vorgesehenen Haushaltsansatz in Höhe von 70.000 Euro zurück; zudem kann sie die Aufwendungen haushaltstechnisch als Corona-Schaden isolieren und in 2025 ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnen.

Wie auch bei der ersten „Hubertaler“-Runde gibt es neben dem online- auch einen Standverkauf am Rathaus. Als Termin ist der 16. Oktober ins Auge gefasst, auf jeden Fall, so der Bürgermeister, sollen die „Hubertaler“ vor dem „Brilon bei Nacht“-Einkaufsabend am 29. Oktober ausgegeben werden, mit dem „Prima Brilon“ den symbolischen Startschuss für das Weihnachtsgeschäft abgibt. Online startete der Verkauf am 1. Oktober.

Welche Betriebe und Unternehmen mitmachen können

Teilnahmeberechtigt sind wie bisher Betriebe, die aufgrund der Coronabedingungen Einschränkungen hatten. Die bereits aus der ersten Tranche gemeldeten Betriebe brauchen sich nicht erneut anzumelden, für andere ist eine Neuanmeldung erforderlich. Wer mitmachen möchte, kann sich mit der Stadt Brilon unter 02961-793-113 in Verbindung setzen.

Bürgermeister Dr. Bartsch freut sich, dass auf Initiative und unter großzügiger Beteiligung der Big Six eine Neuauflage des Hubertalers vom Rat der Stadt Brilon genehmigt wurde. „Damit setzen wir abermals ein wichtiges Zeichen für unsere Stadt, die von vielen als attraktiver Einkaufs- und Aufenthaltsort angenommen wird. Mit dem Beginn der Verkaufsaktion Mitte Oktober wird es gelingen, einen großen Teil des Weihnachtsgeschäfts auch vor Ort zu halten. Ein großes Dankeschön an die Vertreter der Unternehmensinitiative “Big Six“, unseren Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, Kämmerer Franz Heers und Hauptamtsleiter Clemens Mund für die umfangreiche Unterstützung bei der Organisation dieses Projekts; das gilt selbstverständlich auch für alle, die beim Verkauf des Huber-Talers zum Einsatz kommen.“

Kostenfreies in der Innenstadt am Samstag

Und noch eine flankierende Maßnahme für die Innenstadt segnete der Rat am Donnerstagabend ab: Das Parken ist samstags weiterhin kostenlos.

Laufende Informationen zur Aktion auf www.brilon.de über einen Button „Huber-Taler“ auf der Startseite www.brilon.de. Online-Bestellung und -Bezahlung ist ebenfalls auf www.brilon.de möglich (Klick auf Button „Briloner Huber-Taler). Bei fehlendem Internetzugang ist eine telefonische Bestellung unter 02961 / 794 113 möglich. Die Gutscheine sollen bis zum 31. Dezember 2021 eingelöst werden. Hierzu wird appelliert, damit die Briloner Betriebe weiter zeitnah unterstützt werden.

