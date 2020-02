Bei der Kommunalwahl am 13. September wird es Wechselwähler der besonderen Art geben. Grund: Mehrere Stimmbezirke erhalten einen neuen Zuschnitt - Folge des im April vergangenen Jahres novellierten NRW-Kommunalwahlgesetzes und einer Entscheidung des NRW-Verfassungsgerichtshof vom vergangenen Dezember.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Und deshalb wird so mancher Wähler seine Kreuze in neuer Umgebung markieren. Das liegt an einem vor Weihnachten ergangenen Urteil des Verfassungsgerichtshofes. Das hat die Abweichungen, mit denen die Zahl der Stimmberechtigten innerhalb eines Wahlkreises von der durchschnittlichen Größe der Wahlkreise innerhalb einer Kommune über- oder unterschritten werden, neu definiert. Insgesamt sind 710 Einwohner in Brilon von der Veränderung betroffen.

Wahllokal vor Ort in Alme für betroffene Wähler

Umorientieren müssen sich einmal mehr Wähler in Alme. So kehren die Wünnenberger Straße ab Haus-Nr. 107 und das Loh, die vor fünf Jahren Madfeld (Wahlbezirk 14) zugeschlagen worden war, wieder nach Alme in den 13-er zurück. Dagegen können die Wähler aus der Akazienstraße, dem Ulmenring und die bis Nr. 30 im Buchenring wohnenden Almer im Herbst ihre Stimme nicht mehr ihrem örtlichen Kandidaten geben, sondern dem aus dem Wahlbezirk Altenbrilon/Wülfte (1). Immerhin: Sie erhalten einen eigenen Stimmbezirk und damit auch ein Wahllokal vor Ort in Alme. Das, so die Stadtverwaltung, dürfte bei den Betroffenen „die Akzeptanz für diese schwierige Entscheidung“ erhöhen.

Ebenfalls umstellen müssen sich die Wähler im Bereich Osterhof, Möhnetal und Möhneburg. Bisher gehörten diese vereinzelt stehenden Häuser innerhalb des Wahlbezirks Altenbrilon/Wülfte (1) zum Stimmbezirk Altenbrilon. Einige Anwohner hatten sich mit der Bitte an die Stadt gewandt, wegen der Nähe und den sozialen Bindungen lieber in Wülfte wählen zu wollen. Das geht in Ordnung, wobei die beiden südlich von B 480 und B 516 gelegenen Häuser an der Möhneburg und die im Möhnetal dem Wahlbezirk Scharfenberg/Rixen (12) zugeschlagen werden und in Scharfenberg ihre Stimme abgeben müssen.

Das ändert sich sonst noch:

3 (Niederes Quartal)/5 (Helle): Der mit 1062 Einwohnern kleinste Kernstadt-Wahlbezirk Niederes Quartal erhält Zuwachs von den Häusern, die an der Hoppecker Straße zwischen dem Kreisverkehr und dem Abzweig zum Krankenhaus liegen - das sind die Nummern 37 bis 61 - von dem Wahlbezirk Helle.

5 (Helle)/6 (Itzelstein-Hollemann): Der Helle werden als Ersatz für die Abgabe an den 3-er aus dem 6-er die Hugo-Lasalle-Straße und vom Renzelsberg auch noch die Häuser bis (ungerade) Nr. 59 bzw. (gerade) Nr. 68.

7 (Derkeres Quartal, Kalvarienberg)/6 Itzelstein-Hollemann)/9 (Oberes Quartal): Der 7-er, der einwohnerstärkste Wahlbezirk der Kernstadt, überschritt die neue 15-Prozent-Grenze zum Stichtag um 110 Einwohner. Deshalb werden von der Ackerstraße die geraden Hausnummern 16 bis 32 und die ungeraden von 31 bis 39 - insgesamt 13 Häuser - ebenso dem Wahlbezirk Itzelstein, Hollemann wie das komplette Auf dem Schönen Felde. Zudem wird von der Strackestraße die nördliche Seite dem Wahlbezirk Oberes Quartal zugewiesen.

8 (Müggenborn, Schulzentrum)/9 (Oberes Quartal): Der 8-er, zweitgrößter Wahlbezirk der Kernstadt, ist um 61 Einwohner zu groß. Da die beiden angrenzenden Wahlbezirke 7 und 10 wegen ihrer eigenen Größe keine weiteren Wähler aufnehmen können, werden der Eselskamp und die ungeraden Nummern zwischen 1 und 11 und die geraden von 2 bis 8 der Altenbürener Straße mit ihren 90 Wahlberechtigten in den Wahlbezirk 9 verschoben.

18 (Hoppecke)/19 (Gudenhagen-Petersborn): In dem nach Thülen einwohnerschwächsten Wahlbezirk Hoppecke fehlen 16 Einwohner, um den 15-Prozent-Grenzwert zu erreichen. Da aus diesem Grund von Thülen nichts abgezweigt werden kann, erhält der Wahlkreis Zuwachs von der Pulvermühle und dem Kranwinkel, die bisher dem Wahlbezirk 19 angehörten.

19 (Gudenhagen-Petersborn)/5 (Helle): Der Wahlbezirk überschreitet die 15-Prozent-Grenze um 44 Einwohner, deshalb sollte er, so die Verwaltung, die 43 Einwohner von der Pulvermühle und dem Kranwinkel an den 18-er Hoppecke abgeben. Dem folgte der Wahlausschuss allerdings nicht. Stattdessen wandern die Wähler vom Haidknückel und vom Hängeberg zum Wahlbezirk Helle (5).

Keiner Änderung in Thülen

Nichts ändern wollte der Wahlausschuss in Thülen. Obwohl dieser Wahlbezirk 15 um 60 Einwohner außerhalb des 15-Prozent-Referenzsektors liegt, hält die Verwaltung es „für verfassungsrechtlich gerechtfertigt“, hier eine Ausnahme zu machen: Es lasse sich zu keinem der umliegenden Wahlbezirke ein „sinnvoller räumlicher Zusammenhang“ herstellen. Dem Wahlausschuss und der Verwaltung war die „Kommunikation zwischen den Wahlberechtigten und mit den Wahlbewerbern“ untereinander wichtiger als das verfassungsgerichtliche Gebot der Wahlrechts- und Chancengleichheit.

Und auch hier kann alles beim alten bleiben: 2 (Kreuziger Quartal/Möhnestraße), 10 (Ratmerstein/Eichholz), 11 (Altenbüren/Esshoff), 16 (Rösenbeck, Radlinghausen, Nehden) und 17 (Messinghausen, Bontkirchen).

Die CDU hatte vorgeschlagen, Brilon-Wald komplett von Gudenhagen-Petersborn zu trennen und Hoppecke zuzuschlagen. Dann hätten wegen der Abweichungsregel die Kupferschlage, der Bilstein und die Bremecke mit ihren insgesamt 32 Einwohnern Gudenhagen-Petersborn zugewiesen werden müssen. Dazu kommt es nicht.