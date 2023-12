Solidarität Brilon: Neuer Verlag will Kinderhospiz in Olpe unterstützen

Brilon. Ein neuer Verlag aus Brilon-Altenbüren unterstützt gemeinnützige Organisationen mit besonderen Geschichten. das Buch ist nun im Handel

Anfang dieses Jahres wurde der Månsken Verlag mit Sitz in Brilon-Altenbüren gegründet. Dieser Verlag hat sich nicht nur dem Veröffentlichen außergewöhnlicher Geschichten verschrieben, sondern möchte mit seinen Büchern auch Gutes tun. Gemeinsam mit dem Geschwisterverlag, dem FroschEnte Kinderbuchverlag, unterstützt der Månsken Verlag gemeinnützige Organisatonen.

Zauberhafte Geschichten

Was macht diese Bücher so besonders? Am Ende jedes Kinderbuches wird aufgeführt, welche Organisation durch den Kauf des Buches unterstützt wird. Dies sei eine wunderbare Möglichkeit für Leserinnen und Leser, nicht nur in zauberhafte Geschichten einzutauchen, sondern auch aktiv etwas für den guten Zweck zu tun, heißt es in einer Pressemeldung. Das Erstlingswerk „Lizbeth und das Weihnachtsgeschenk“ ist ein ganz besonderes Buch. Jedes Jahr wird eine andere Organisation unterstützt, daher wird in diesem Buch keine spezifische Organisation genannt.

Das Erstlingswerk „Lizbeth und das Weihnachtsgeschenk“ ist ein ganz besonderes Buch, verspricht der Verlag. Foto: Månsken Verlag / Brilon

In diesem Jahr möchten die Verlage das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe unterstützen. Für jedes verkaufte Buch werden fünf Euro gespendet. Die Bücher können direkt über den Månsken Verlag oder in Buchhandlungen erworben werden. Doch damit nicht genug: Auch der Scharfenberger Dorfladen und die Bäckerei Leitner aus Brilon unterstützen diese Spendenaktion, indem sie die Bücher zum Verkauf auslegen.

