Brilon/Olsberg: Die Schwierigkeiten bei der Ausbildungsbörse

In der Schützenhalle Brilon findet auch in diesem Jahr wieder die Ausbildungsbörse Brilon und Olsberg statt. Wegen Corona allerdings nicht wie hier 2019 ohne Abstand und Maske, sondern unter Einhaltung der 3Gs und mit Maske.

Brilon/Olsberg. Die Ausbildungsbörse startet 2021 zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt in Brilon. Wirtschaftsförderer Oliver Dülme erklärt, was Schüler erwartet.

Schülerinnen und Schüler müssen sich im Verlauf ihrer akademischen Karriere damit auseinandersetzen, wie es nach der Schule weitergehen soll. Arbeiten, eine Ausbildung beginnen oder ein Studium anfangen. Eine Orientierung möchte die Ausbildungsbörse in Brilon Olsberg an dieser Stelle geben. Viele Schüler orientieren sich aber mittlerweile Richtung Studium. Das sieht Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer in Brilon und mit Karina Wallmeier, Stadtverwaltung Olsberg, zuständig für die Ausbildungsbörse, allerdings nicht als problematisch an.

Nachdem die Börse im vergangenen Jahr zehn Tage vorher abgesagt wurde, weil Corona für ein zu großes Gesundheitsrisiko gesorgt hatte, wurde ein neuer Termin in diesem Jahr gar nicht erst für März ins Auge gefasst. Stattdessen ist es am 2. September in der Schützenhalle in Brilon von 13 bis 17 Uhr soweit. Dülme weiß, dass so mancher Betrieb Schwierigkeiten hat, Auszubildende zu finden. Das Problem gibt es deutschlandweit. Schüler schauen immer öfter Richtung Studium und weniger auf eine Ausbildung. „Aber die Ausbildungsbörse ist dennoch wichtig. Wir haben 80 Aussteller in der Schützenhalle. Das sind weniger als in der Vergangenheit, aber es fehlen nur die Betriebe, die ohnehin nicht aus der Gegend sind. Sonst sind alle da und freuen sich auf die Besucher. Sie suchen Personal und viele haben für dieses Jahr noch offene Stellen.“

Ausbildungsbörse Brilon-Olsberg räumt mit Vorurteilen auf

Der Wirtschaftsförderer rechnet in diesem Jahr mit weniger Besuchern. Grund ist, dass das Zielpublikum aus Schülern der zehnten Klasse besteht. Normalweise sind auch Schüler der neunten Klassen angesprochen. Um Werbung für die Veranstaltung zu machen, gehen die Verantwortlichen direkt in die Klassenzimmer und stellen dort das Konzept vor. Dabei werden auch Vorurteile aus dem Weg geräumt. „Viele denken, dass es mit einem abgeschlossenen Studium im Beruf auch mehr Geld gibt. Aber mit einer Lehre zum Meister und Techniker lässt sich ein vergleichbares Gehalt verdienen wie mit einem Bachelor-Abschluss. Außerdem liegt die Arbeitslosenquote mit diesen Lehrabschlüssen niedriger“, erklärt Dülme.

Er verweist auch auf die zu zahlenden Mieten in Großstädten, wenn Schülerinnen und Schüler überlegen, ob es erstrebenswert ist, das Sauerland zugunsten von Städten wie Berlin oder München zu verlassen. „Wir wollen die Jugendlichen nicht überreden, sondern lediglich Perspektiven aufzeigen. Sie müssen nicht hier bleiben. Aber wir zeigen die Karrieremöglichkeiten auf, die viele überhaupt nicht kennen.“

Heimische Betriebe präsentieren sich immer besser

Das soll auf der Messe möglichst anschaulich passieren. Dülme sagt, dass die Anfänge der Ausbildungsbörse mit der heutigen Version nicht mehr vergleichbar ist. Mittlerweile haben alle teilnehmenden Firmen ihre Premieren hinter sich und geben sich viel Mühe, um die Schülerinnen und Schüler über ihre Optionen in Kenntnis setzen zu können. Mit www.ausbildungsboerse-bo.de gibt es mittlerweile auch eine eigene Homepage für die Veranstaltung. Nur eine Schwierigkeit bleibt laut Dülme: „Es ist schwer die Vorurteile der Eltern abzubauen. Dabei sollten sie es besser wissen. Sie arbeiten hier.“

Zutritt zur Halle erhalten die Gäste am 2. September nur, wenn sie die 3Gs erfüllen. Außerdem besteht Maskenpflicht. Im kommenden Jahr soll wieder der normale Rhythmus mit der Ausbildungsbörse eingehalten werden. Die Planungen für März 2022 sind also im Gange.

