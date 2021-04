Brilon/Olsberg: K15 nach Unfall gesperrt

Brilon/Olsberg. Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die K15 zwischen Brilon-Altenbüren und Olsberg komplett gesperrt. Ein Hubschrauber wurde angefordert.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend auf der K15 zwischen Brilon-Altenbüren und Olsberg gekommen. Die Strecke ist derzeit komplett gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, über die B7 (Antfeld) auszuweichen.

Ein 22-Jähriger befuhr am Abend die K15 von Altenbüren in Richtung Olsberg und überholte auf einer langen Geraden einen anderen Verkehrsteilnehmer. Dabei ist er mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, um ihn in ein Krankenhaus transportieren zu können.