Brilon/Olsberg: Nach Corona-Pause starten Kneipp-Angebote

Brilon/Olsberg. Nach der langen Corona-Zwangspause bieten die Tourismus Brilon-Olsberg in Kooperation mit dem Kneipp-Verein wieder Programm. Der Überblick:

Endlich geht es wieder los! Nach Lockerung der Corona-Maßnahmen bietet die Tourismus Brilon-Olsberg GmbH in Kooperation mit dem Kneipp-Verein wieder ihre gesundheitsorientierten Veranstaltungen in der heimischen Naturlandschaft an.

Wie vielfältig das Angebot im Kneipp-Jubiläumsjahr 2021 ist, geht aus einem mehr als 90-seitigen Programmheft hervor, das zusammen mit der Broschüre über die Seelenorte im Raum Brilon und Olsberg vorgestellt wurde. Sowohl Rüdiger Strenger von der Briloner als auch Mechthild Funke von der Olsberger Touristik sahen sich durch die Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Verein, bei der Präsentation Kräutergarten des Kurparks in der Helle durch Sigrid Bork und Melanie Mainzer vertreten war, in Sachen Kneipp und Gesundheit gut aufgestellt. Rüdiger Strenger: „Einzelne Veranstaltungen und auch die Kurse sind stark gefragt“. Und Mechthild Funke fügt hinzu, dass man nicht nur Altbewährtes im Programm habe, sondern die Palette durch Neues, Attraktives, habe erweitern können. Konnten Einheimische wie Gäste im letzten Jahr bis einschließlich Oktober unter 60 Veranstaltungen wählen, so haben alle gesundheitsbewussten Mitbürger zwischen immerhin 80 Angeboten die Qual der Wahl.

Viele Wanderungen

Vor dem Hintergrund der fünf Kneipp’schen Säulentheorie von Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance, wird, geführt von geschulten Kneipp-Animateuren und Wanderführern regelmäßig auf den Spuren des Gesundheitspfarrers gewandelt, der in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre.

Breiten Raum nehmen vor allem die Wanderungen, tagsüber, im Morgentau oder bei Sonnenuntergang, rund um Olsberg und Brilon ein. Fast jeder Höhenzug wird erwandert um die Natur zu erkunden, um Kraft zu tanken und den herrlichen Ausblick zu genießen. Kneippwanderungen finden statt, beim „Waldbaden tauchen die Teilnehmer in die Idylle des Waldes ein und bei Kneipp-Wasseranwendungen im Briloner Kurpark kann man sich den ultimativen „Frischekick“ holen. Frei nach dem Motto: „Komm mit, Kneipp macht fit!“, unter anderem auch beim Waldyoga auf dem landschaftstherapeutischen Weg. Eines haben alle Veranstaltungen gemeinsam, der Lehre Kneipps wird stets Rechnung getragen. Sogar wenn es auf einer der E-Bike-Touren, die neu im Programm sind, zum Tretbecken nach Wulmeringhausen geht. Schließlich weiß jeder, beim E-Bike-Fahren muss man die Balance halten und „Balance“ gehört zum Kneipp’schen „Fünf-Säulen-Modell“.

Seit einiger Zeit sind auch die Sauerland-Seelenorte im Raum Brilon und Olsberg fester Bestandteil des umfangreichen Angebots. Sie laden zur Einkehr und zum Entspannen ein oder auch nur um seine innere Ruhe wieder zu finden. Darunter auch Orte, wie der Philippstollen am Eisenberg, der für die Menschen in der Region immer eine besondere Bedeutung hatte. Hier wird bei den Führungen, die stets freitags stattfinden, an ein Stück uralte Bergbaugeschichte erinnert. Regelmäßig werden auch spirituelle Führungen vom Olsberger Heimatbund durchgeführt.

Anmeldungen zu allen Veranstaltungen sind bei der Briloner und Olsberger Touristik möglich. Ausdrücklich auch von Männern. Das wünschen sich die beiden Damen vom Kneipp-Verein, denn Männer seien stets in der Minderheit.

