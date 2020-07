Brilon-Olsberg: Sauerländer Seelenorte erleben

In einem Pilotprojekt kooperieren jetzt die Kneippheilbäder in Brilon und Olsberg unter der gemeinsamen Plattform „Tourismus Brilon Olsberg GmbH“ mit gemeinsamen Programmen für die Sauerland-Seelenorte.

Brilon. „Sauerländer Seelenorte“ laden zum Entspannen und zu kleinen Auszeiten vom Alltag ein.

„Sauerländer Seelenorte“… das sind Orte, an denen die Menschen Stille, Alltagsferne, Verbundenheit und Heimat erleben. Aber auch die Begegnung mit den großen Fragen des menschlichen Daseins. In einem Pilotprojekt kooperieren jetzt die Kneippheilbäder in Brilon und Olsberg unter der gemeinsamen Plattform „Tourismus Brilon Olsberg GmbH“ (TBO) mit gemeinsamen Programmen für die Sauerland-Seelenorte.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mit im Boot sind die Kneippvereine beider Städte als „Kneipp-Verein Brilon-Olsberg“. Es habe nah gelegen alle Akteure zu vernetzen und Gesundheitsangebote wie Wanderungen, Bewegung und Ernährung zu verbessern und von beiden Seiten anzubieten um so eine höhere Teilnehmerzahl zu erreichen, erklärte Rüdiger Strenger (Leiter BWT).

Mehr als 60 Veranstaltungen

„Die Programme waren im März fertig und wir wollten im April starten. Aber dann kam Corona und wir mussten warten, bis Führungen wieder möglich waren. Die Angebote gelten auch für Urlaubsgäste.“ Ende des Jahres werde geschaut, welche Programme besonders attraktiv seien. „Die Aktion 2020 soll keine einmalige Geschichte sein. An die Wintermonate haben wir uns noch nicht herangetraut, aber auch dann kommen viele Wandergäste.“

„Die ersten Angebote in Brilon und kleine Wanderungen in Olsberg sind schon mit guter Resonanz angelaufen“, informierte Christina Bödefeld (BWT, Zusammenstellung der Angebote). „Aber im Moment noch unter Corona-Bedingungen.“ Trotz des verspäteten Starts habe das Programm noch über 60 anspruchsvolle Veranstaltungen für die gesamte Bevölkerung, nicht nur die Mitglieder, erklärte Sandra Dietrich-Siebert (Vorsitzende Kneipp-Verein Brilon-Olsberg).

Weitere Infos und Anmeldungen Programmhefte, Anmeldungen und alle weiteren Infos gibt es bei der Tourist-Information Brilon, 02961-96990. E-mail: bwt@brilon.de oder bei der Tourist-Information Olsberg, 02962-97370; E-Mail: info@ts-olsberg.de Kneipp-Verein Brilon-Olsberg in Brilon, 02961-911 96-22, E-Mail: kontakt@kneipp-brilon-olsberg.de. Auch in vielen Unterkünften und am Campingplatz liegen die Programmhefte aus Infos über die Sauerland-Seelenorte sind erhältlich unter: www.sauerland-seelenorte.de Details zu jedem Angebot stehen in den Programmheften: Start und Treffpunkt, Uhrzeit, Dauer, Schwierigkeit und Hinweise wie zum Beispiel festes Schuhwerk. Die Kosten werden um 50 Prozent ermäßigt für Gäste, die eine Sauerland-Card in den Unterkunftsbetrieben erhalten haben oder Mitglied im Kneipp-Verein Brilon-Olsberg sind. Das gilt auch für Übernachtungsgäste aus Winterberg und Willingen.

Gesundheit und Freizeit verbinden

„Jede Wanderung steht unter dem Aspekt, dass Brilon und Olsberg zusammenwachsen. Wir wollen verstärkt darauf hinweisen, dass der Kneipp-Verein immer noch aktiv ist und, dass man Gesundheit und Freizeit sehr gut verbinden kann. Alle Veranstaltungen finden immer statt, außer bei Gewitter und Starkregen.“

Wichtig sei dem Kneippverein auch ein Kinderprogramm gewesen. „Einzelne Veranstaltungen haben schon früher zusammen stattgefunden, aber so aktiv haben wir noch nichts gemeinsam gemacht“, betonte Rüdiger Strenger. „Bewegung draußen passt sehr gut in unser Profil. Wir hoffen auf einen Mix aus Einheimischen und Touristen, die oft aus dem Ruhrgebiet nach Brilon und Olsberg kommen.“

Für die Vormittagsangebote kann man sich bis zum Veranstaltungstag morgens anmelden, für Nachmittagsangebote bis mittags. Die Corona-Richtlinien lassen 10 bis 12 Personen zu, aber da die Aktionen im Freien stattfinden, werde bei einer überschaubaren Teilnehmerzahl niemand abgewiesen. „Aber mache Veranstaltungen vertragen keine 30 Leute.“

Wanderungen und Führungen

Mit Hotels, die (rechtzeitig) Gruppen anmelden wollen, werde über einen extra Termin gesprochen. Das Juli-Programm der Sauerland-Seelenorte bietet viele spannende Aktionen: im Juli (13), August (9), September (12) und Oktober (4) Wanderungen und Führungen, die bewusst nicht nur am Wochenende stattfinden. Die nächsten Angebote sind ein Outdoor-Tagesworkshop „Ich kann auch offline“ am Sauerland-Seelenort Schmalah See, bei dem es um die ständige digitale Präsenz geht (10. Juli) oder eine Führung durch den Philippsstollen (Eisenberg 10. Juli).

Kleine Auszeiten

Ein literarischer Spaziergang „Auf den Spuren von Annette von Droste Hülshoff“ (Almequellen 12. Juli) und „Atemberaubend für Körper und Geist“ ist die mit Mythen aus der Natur- und Inkawelt untermalte Lamawanderung im Schmalahtal (30. Juli). Die Kneipp- und Gesundheitsangebote zeigen, dass „Waldbaden glücklich macht und urgesund ist“ (Brilon 22. August). Eine kleine Auszeit und Outdoor-Bewegung im Wald und der Natur können wahre Wunder bewirken. Die Angebote sind unglaublich vielseitig, wie im Juli: Morgendlicher Rundgang durch den Kneipp-Erlebnis-Park (Olsberg 7. Juli), Sommerwanderung „Essbares am Wegesrand (Brilon 8. Juli), „Dem Himmel so nah“-Sonnenuntergangswanderung zum Olsberger Gipfelkreuz (11. Juli), „Breath-Walk auf dem Landschaftstherapeutischen Weg (Brilon 15. Juli) oder Filzen am Wasser - „Blütenwunder“ (Brilon 25. Juli). Im Juli, August und September gibt es jeweils acht Aktionen, im Oktober fünf.