Brilon: OVG hat heute das letzte Wort im Streit um Redezeit

Brilon/Münster. Es geht um das Rederecht im Briloner Stadtrat. Das Urteil, das heute vor dem OVG in Münster gefällt wird, könnte Signalwirkung haben.

Die Sache selbst liegt jetzt schon viereinhalb Jahre zurück: Aber heute, Mittwoch, leben vor dem Oberverwaltungsgericht Münster noch einmal die turbulenten kommunalpolitischen Monate aus dem Jahr 2017 auf. Seit 10 Uhr steht dort die Berufungsverhandlung rund um die Redezeit-Verkürzung im Rat Brilon an. Erste Bilanz: Das Gericht berät gerade darüber, ob die Klage nicht generell unzulässig ist.

CDU: „Ermüdungsreden“

Im Zusammenhang mit den damaligen Turbulenzen in der Führungsebene des Maria Hilf-Krankenhaus war es in den Organen der städtischen Trägergesellschaft - Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat - sowie im Rat zu einem auch auf andere politische Bereiche übergreifenden Zerwürfnis zwischen CDU und SPD auf der einen und Briloner Bürgerliste (BBL), FDP und Linke auf der anderen Seite gekommen.

Redezeit-Begrenzung

Höhepunkt: Am 13. Juli 2017 beschloss der Rat mit Stimmen von SPD und CDU, die Redezeit im Rat und in den Ausschüssen von drei bis zu zehn Minuten langen Wortbeiträgen pro Ratsmitglied auf zwei von höchstens fünf Minuten zu begrenzen.

In dem von der CDU eingereichten Antrag hieß es, dass die in der Redeordnung des Rates festgelegte maximale Zeit von einer halben Stunde „immer häufiger dazu benutzt werde, die Sitzungen durch mehrfache und überlange Wortbeiträge, die nicht zu konstruktiven Lösungen oder Erkenntnisgewinnungen beigetragen haben in die Länge zu ziehen.“ Diese „Ermüdungsreden“ würden häufig nur der Verschleppung der Sitzungen dienen. Das zielte in erster Linie auf das damalige BBL-Ratsmitglied Reinhard Loos.

Am 6. Dezember 2019 hatte das Verwaltungsgericht Arnsberg entschieden, dass die Beschränkung der Redezeit zwar für die Ratssitzungen „zur Sicherung der Effektivität und der Funktionsfähigkeit des Rates“ vertretbar sei, nicht aber für die Ausschüsse. Dort müsse dem Austausch von Argumenten und der Willensbildung mehr Zeit eingeräumt werden.

Kompromissvorschläge von beiden Seiten

Unmittelbar danach hatten Bürgermeister Dr. Bartsch auf der einen und die fünf Kläger auf der anderen Seite Kompromissvorschläge ausgearbeitet und dem Rat vorgelegt. So sollte die Redezeit im Rat pro Stadtvertreter auf dreimal fünf Minuten und in den Ausschüssen auf zweimal sieben Minuten begrenzt werden.

In einem Brief an die Ratsmitglieder hatte Bürgermeister Dr. Bartsch vorab um Zustimmung geworben. Das Berufungsverfahren fortzuführen würde „vie Zeit und Energie, vor allem aber viel Geld“ kosten. Vor allem aber, so der Bürgermeister weiter, lasse sich „dadurch eine abermalige Außenwirkung vermeiden, die ich - gelinde ausgedrückt - als Peinlichkeit bezeichnen würde“.

Der Appell lief ins Leere. CDU und SPD lehnten den Kompromiss ab. Und auf deren Forderung an die Kläger, vor einem neuerlichen Abstimmungsgespräch schriftlich auf ihre Berufung zu verzichten, ließ sich seinerseits das Quintett nicht ein. Mit 30 zu 3 Stimmen vertagte der Rat das Thema - bis heute.

Fortsetzung also nun vor dem OVG in Münster.

