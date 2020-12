Brilon: Pe Werner kommt 2021

Brilon. Brilon-Kultour-Konzert wird um ein Jahr verschoben. Neuer Termin für „Ne Prise Zimt“ steht jetzt fest.

Das von „Brilon Kultour“ für den 18. Dezember 2020 geplante Konzert mit Pe Werner im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon wird exakt um ein Jahr auf Samstag, 18. Dezember 2021, verschoben.

Wenn der Winter in der Tür steht, streut Pe Werner „Ne Prise Zimt“ in ihrem gleichnamigen Konzert-Programm. Pe Werner, die mit „Kribbeln im Bauch“ jedem ein Begriff ist, widmet sich augenzwinkernd deutschen Weihnachtsritualen und Geschichten rund um Geschenke in letzter Minute, Schneeschipp-Pflicht, Gänsefüllungen und Tannenbäumen zwischen Lametta und Brandschutzversicherung.

Begleitet von Peter Grabinger am Flügel, schlendert sie unterhaltsam durchs Winterwunderland aus Pop, Jazz und Chanson, aus eigener Feder und Weihnachtsklassiker in „Pe-sonderen“ Arrangements. Karten – zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk – sind für 28,50 Euro über die BWT Brilon, Derkere Straße 10a, 02961/9699-0 , kultur@brilon.de, oder online bei www.ticketregional.de erhältlich.

Das Kinderliederkonzert „Wintervergnügen“ mit Fidolino am 18. Dezember wird abgesagt. Das nächste Konzert der Reihe findet am 26. Februar 2021 mit dem Programm „Sonne, Sand, Meer“ statt. Das für den 29. Dezember geplante Weihnachtsoratorium von J.S.Bach mit den Chören der Neuen Chorwerkstatt musste ebenfalls abgesagt werden. Ein neuer Termin für 2021 ist in Planung