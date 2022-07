Brilon: Peter Liese tauscht sich über Batterie-Reform aus

Das Europäische Parlament arbeitet gerade an neuen Regeln für Batterien. In den nächsten Wochen gehen die Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten in die entscheidende Phase. Peter Liese (links) hier bei einem Besuch der Firma HOPPECKE in Brilon gemeinsam mit dem CDU-Fraktions- und Parteivorsitzenden Friedrich Merz (rechts) im intensiven Austausch mit den Betroffenen vor Ort.

Brilon. Um erneuerbare Energien zu speichern sind Batterien wichtig. Europaabgeordneter Peter Liese besuchte Hoppecke-Batterien und sprach über Reformen.

Batterien spielen bei der Energiewende eine zentrale Rolle. Um erneuerbare Energien zu speichern und optimal zu nutzen, braucht man sie im Verkehr, in der Industrie und in Gebäuden. Allerdings ergeben sich durch die verstärkte Nutzung von Batterien Probleme. Rohstoffgewinnung und -entsorgung müssen umweltfreundlicher werden. Deswegen hat das Europäische Parlament in erster Lesung eine Reform der Batterien-Richtlinie angenommen.

Bei der Diskussion um die Richtlinie hält der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter LieseKontakt zu den Betroffenen in der Region. Der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Hoppecke in Brilon, Marc Zoellner, ist gleichzeitig Vorsitzender des Europäischen Batterien-Verbands. „Die neue Gesetzgebung nimmt zum ersten Mal den gesamten Lebenszyklus der Batterien in den Blick – vom Design bis zur Wiederverwertung und Entsorgung. Batterien, zum Beispiel in Smartphones sollen leichter austauschbar werden, damit man bei einem Akku-Schaden nicht das Gerät entsorgen muss, sondern einen neuen Akku einsetzen kann. Das vermeidet unnötige Kosten für uns alle“, so der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese.

Alles könne man nicht reparieren, daher sollten Ziele für die Verwertung von Batterieabfällen festgelegt werden. Bei der Produktion neuer Batterien solle mehr darauf geschaut werden, dass die Rohstoffe, die dafür gebraucht werden und meist aus Ländern außerhalb der EU kommen, wirklich nachhaltig gewonnen werden.

Der endgültige Reform-Text wird gerade mit den Vertretern der Europäischen Kommission und der Vertretung der Mitgliedsstaaten im Ministerrat ausgehandelt und für den Herbst erwartet.

