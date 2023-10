Brilon: Pfarrerin Antje Jäkel wird einstimmt gewählt

Brilon. Vor knapp einem Jahr verließ Pfarrer Rainer Müller Brilon. Nun steht seine Nachfolgerin fest: Es ist Anja Jäckel. Sie ist ein Kind des Sauerlands

Im Ev. Gemeindezentrum Brilon fand am 11. Oktober die lang erwartete Pfarrwahl statt. Am ersten Advent 2022 wurde Pfarrer Rainer Müller aus dieser Stelle verabschiedet. Jetzt kann die Gemeinde davon ausgehen, am Ersten Advent 2023 die Einführung von Pfarrerin Antje Jäkel zu feiern. Das Presbyterium hat sie im Anschluss an einen Abendgottesdienst einstimmig gewählt.

Pfarrer Thomas Hartmann aus Lippstadt hatte zuvor in Vertretung des Superintendenten Dr. Manuel Schilling einen Abendgottesdienst mit der Gemeinde gefeiert. Auf der Basis von Bibeltext und Gemeindelied beschrieb er, dass eine Pfarrerin mit vielen Gaben mit den Mitgliedern des Presbyteriums und vielen Gemeindegliedern das Gemeindeleben gestalten wird. „Wir sind viele – Gottes Geist ist eins“ – das war Thomas Hartmann wichtig. So unter schiedlich wie wir sind, tragen wir mit unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten dazu bei, dass Gottes Geist sich auf der Erde, hier speziell in Brilon ausbreitet. Nach dem Segen und einem einfühlsamen Nachspiel am Klavier von Susanne Lamotte trat das Leitungsgremium zur Pfarrwahl zusammen. Der stellvertretende Superintendent nahm daran als Gast teil.

Termin des Amtsantritts wird noch festgelegt

Schnell kamen die Presbyteriumsmitglieder zur wartenden Kandidatin und der Gemeinde zurück. „Wir haben dich gewählt“, verkündete Benedikt Meckel, der Vorsitzende des Presbyteriums. Antje Jäkel reagierte begeistert und nahm voller Freude Glück-und Segenswünsche zum neuen Amt entgegen. Sobald sie dem Superintendenten ihre Bereitschaft zur Stellenübernahmemitgeteilt hat, wird der Termin des Amtsantritts festgelegt. „Ich hoffe sehr, dass wir an der nächsten Kreissynode zusammen teilnehmen werden“, kommentierte Benedikt Meckel diese Aussicht.

Antje Jäkel ist im Sauerland aufgewachsen und hat in Wuppertal, Kiel und Bochum Evangelische Theologie studiert. Nach dem ersten Examen absolvierte sie ihr Vikariat in Brilon.. Danach arbeitete sie in der Region 8 (Brilon, Marsberg, Medebach, Olsberg-Bestwig) als Pfarrerin im Probedienst. In der Evangelischen Kirchengemeinde Brilon übernimmt die 35-Jährige ihre erste Pfarrstelle. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern zusammen in Ostwig.

