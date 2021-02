Brilon: Platzwunde nach Unfall von angetrunkenem Fahrer

Ein betrunkener Mann aus Olsberg baut in Brilon einen Unfall.

Brilon. Ein angetrunkener Autofahrer aus Olsberg verursacht am Samstag in Brilon einen Unfall. Er flüchtet, doch die Polizei stellt ihn. Die Details:

Ein 58-jähriger Mann aus Olsberg fuhr laut Angaben der Polizei mit seinem PKW den Nehdener Weg in Brilon. Am Einmündungsbereich Keffelker Straße überquerte er diesen und stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer. Er setzte daraufhin mit seinem PKW zurück und entfernte sich unerlaubt in Richtung Innenstadt.

Zeugen beobachten Unfallflucht

Bei der Flucht konnte er von den drei Zeugen beobachtet werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrzeugführer auf einem Parkplatz einer Getränkefirma in seinem beschädigten Fahrzeug sitzend angetroffen werden.

In der Atemluft des Mannes konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Des Weiteren wies der Mann eine Platzwunde im Gesicht auf. Er wurde dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

