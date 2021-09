Brilon: Polizei findet zwei Kilo Marihuana in Dealer-Wohnung

Die Polizei fand zwei Kilo Marihuana - hier ein Symbolbild - in der Wohnung des Mannes in Brilon.

Brilon. Der Polizei ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. In Brilon flog ein Dealer auf. In seine Wohnung finden Beamte zwei Kilo Marihuana.

Laut Angaben der Polizei im Hochsauerlandkreis beobachtete am Freitag ein Zeuge einen Mann in der Straße „Derkerer Mauer“ in Brilon, wie er augenscheinlich Betäubungsmittel in einem Gebüsch platzierte. Im Rahmen der Fahndung konnte der 55-Jährige durch Polizisten angetroffen werden. Der Briloner führte noch circa 100 Gramm Marihuana mit sich.

Mann sitzt jetzt in U-Haft

Da sich der Verdacht des Drogenhandels erhärtete, wurde eine Wohnungsdurchsuchung veranlasst. Im Rahmen der Durchsuchung konnten die Beamten der Kriminalpolizei etwa zwei Kilogramm Marihuana und einen niedrigen fünfstelligen Betrag an Bargeld sicherstellen.

Der 55-jährige Mann aus Brilon wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

