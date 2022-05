Brilon: Pump-Track-Anlage für Biker in Altenbüren gebaut

Altenbüren. In Brilon-Altenbüren wird in Kürze ein Pump-Track entstehen, eine speziell geschaffene, ein Meter breite Mountainbike-Strecke als Rundkurs.

Schwere Baumaschinen bestimmen im Moment das Bild auf dem ehemaligen Brachgelände direkt zwischen der Agathastraße und der Tennisanlage sowie dem neuen Fußball-Kleinspielfeld des TuS Altenbüren bei Brilon im Hochsauerland. Hier wird in Kürze ein Pump-Track entstehen, eine speziell geschaffene, etwa einen Meter breite Mountainbike-Strecke als Rundkurs.

Dieser so genannte Bike-Trail wird für die Radsportler mit Bodenwellen und weiteren Elementen wie Steilwandkurven und Sprunganlagen auf einer Gesamtlänge von ca. 300 Metern aus Erd- und speziellem Lehmboden hergerichtet. Begonnen wurde mit dieser Baumaßnahme bereits im Herbst Jahres, da zunächst für die Fläche des Rundkurses ein absolut ebener Untergrund geschaffen werden musste. Allein dafür schafften ca. 200 Lkw-Ladungen mehr als 3000 Tonnen Boden an.

1500 Tonnen Lehmboden werden benötigt

Für den Aufbau des eigentlichen Pump-Tracks, so Spezialisten der Planungsfirma, werden noch einmal gut 1500 Tonnen Lehmboden benötigt und extrem verdichtet werden müssen. Volker Dietrich, Vorsitzender des TuS Altenbüren, ist gemeinsam mit seinen an dem Projekt beteiligten Vorstandskollegen stolz darauf, dass der TuS nicht nur weit mehr als 500 Mitglieder in den verschiedensten Sportarten „bewegt“, sondern auch in der Lage ist, ein solch gewaltiges Projekt für eine weitere Attraktivitätssteigerung des Vereins stemmen zu können. „Die gesamten investiven Aufwendungen für dieses Projekt liegen bei gut 105.000 Euro. Dazu haben wir einen bewilligten Zuschuss von ca. 69.000 Euro durch das Förderprogramm der EU erhalten. Das heißt aber auch, dass der Eigenanteil des TuS Altenbüren noch bei ca. 36.000 Euro liegt. Das ist schon eine gewaltige Summe und eine riesige Herausforderung für unseren Verein“, so der erste Vorsitzende Dietrich.

Ende Juni soll die Anlage fertig sein

Mit der Fertigstellung und der Übergabe an den Verein und an die dann vielen sicherlich begeisterten Mountainbiker rechnet Dietrich mit etwa Ende Juni. „Dann“, so Dietrich, der schon heute den Blick auf das kommende Jahr richtet, wenn der TuS Altenbüren sein 100-jähriges Vereinsbestehen feiern wird, „haben wir hier in Altenbüren mit dem in Eigenregie gepflegten Rasenfußballplatz, dem schmucken Tennisplatzgelände mit dem gerade neu gebauten und ganzjährig bespielbaren Tennisplatz, dem im Herbst 2021 fertiggestellten Fußball-Kleinspielfeld und diesem Radsportgelände eine Sportanlage geschaffen, die weit über unsere Region hinaus strahlen wird und auf die der TuS sowie das ganze Dorf Altenbüren stolz sein kann.“

