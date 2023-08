Brilon: Radfahrer (83) nach Unfall auf B 480 gestorben

Brilon. In Brilon stirbt einen 83 Jahre alter Radfahrer nach einem Unfall auf der B 480. Er war mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen.

Tragischer Verkehrsunfall am Freitagabend in Brilon: Ein Mann (83) stirbt auf der Bundesstraße 480. Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt, war der 83-jähriger Pedelecfahrer aus Brilon auf dem Radweg, der neben der B480 verläuft, von Rüthen in Richtung Brilon unterwegs.

Im Bereich der Einmündung „Fünf Brücken“ wollte er die B480 queren, um anschließend dem Fahrradweg weiter in Richtung Brilon zu folgen. Dabei übersah er offensichtlich einen auf der B480 in Richtung Brilon fahrenden 29-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls aus Brilon stammt, so die Polizei. Die beiden kollidierten und stürzten auf die Straße.

Bundesstraße wird stundenlang gesperrt

Der Pedelecfahrer wurde bei dem Unfall sehr schwer verletzt. Der 83-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 29-jährige Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die B480 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Sie wurde gegen 23 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

