Kellerbrand in Alme: Die Feuerwehr rückte aus.

Feuerwehr Brilon: Rauchmelder reißt Familien in Alme aus dem Schlaf

Alme. Ein Feuermelder schlägt nachts in einem Haus in Alme Alarm. Im Keller des Hauses ist ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache lag im Heizungskeller.

Vom Rauchmelder geweckt wurde eine Familie in Alme am Montagmorgen (23. Oktober). Dadurch wurden sie auf ein Feuer in ihrem Keller aufmerksam. Umgehend verließen sie das Einfamilienhaus und verständigten die Feuerwehr.

Gegen kurz nach 5 Uhr wurden die Einheiten aus Alme, Nehden, Wülfte, Thülen und Brilon, sowie der Rettungsdienst und die Polizei in den Kreuzweg alarmiert. Da zunächst unklar war ob noch Menschen im Gebäude sind, wurde mit dem Stichwort „Menschenleben in Gefahr“ alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einheiten drang dichter Rauch aus den Kellerfenster. Ein Trupp ging mit schwerem Atemschutz und einem C-Rohr in den Keller vor. Rasch konnte die Ursache im Heizungskeller ausgemacht werden. Gebrannt hat es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Somit beschränkten sich die Arbeiten auf das Lüften des Kellers und der oberen Geschosse.

Behandlung durch den Notarzt

Nach dem zwischenzeitlich schon die Löschgruppen Thülen und Nehden verlassen hatten, konnten die restlichen Einsatzkräfte gegen kurz nach 6.15 Uhr von der Einsatzstelle abrücken. Insgesamt waren 48 Feuerwehrfrauen und -männer vor Ort.

Glücklicherweise kamen die Hausbewohner mit einem Schrecken davon. Sie konnten nach einer kurzen ambulanten Behandlung durch den Notarzt zu Hause bleiben. Der Rauchmelder hat hier vermutlich Schlimmeres verhindert.

Zur Brandursache und Höhe des Schadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

